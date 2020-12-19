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Оформить страховку в ОАЭ

Как и большинство стран, Эмираты ввели определенные правила на въезд для туристов. О том, на каких условиях сейчас можно попасть в ОАЭ, и какие для этого нужны документы расскажем в данной статье.

Новые правила въезда в ОАЭ с 26 февраля: в Дубай без ПЦР-теста для вакцинированных, в Абу-Даби без карантина для невакцинированных.

Выставка Expo 2021-2022 в Дубае

Несмотря на обстановку с коронавирусом выставка «Expo 2021-2022» пройдет в Дубае. Данная выставка является грандиозным по своим масштабам культурным мероприятием.

Выставка будет проходить с 1.10.2021 по 31.03.2022.

В мероприятии принимают участие порядка 190 стран. Туристов и местных жителей ожидает много увлекательных событий, которые пройдут в рамках выставки.

Сообщается, что при посещении выставки не будут требовать сертификаты вакцинации.

Нужен ли тест на коронавирус тем, кто летит через Дубай

В сети появляется все больше недостоверной информации о том, что тесты на коронавирус для транзитных пассажиров были отменены.

На самом деле правила не менялись. Пассажирам, которые летят на отдых в другие страны через ОАЭ, по-прежнему нужен тест на COVID-19.

Новые правила въезда в Абу-Даби для россиян

С 28 февраля в Абу-Даби отменяется карантин для невакцинированных туристов. До поездки (48ч) нужно сдать ПЦР-тест, а также пройти тестирование по прибытии в аэропорт.

Подробнее о въезде в Абу-Даби в данной статье.

Стоимость туров в ОАЭ

Туроператор Coral Travel сообщил о снижении цен на туры в ОАЭ. Компания взяла блок мест авиакомпании Emirates. Рейс по сниженным ценам будет доступен с вылетом из Москвы в Дубай.

Снижение стоимости на билеты в некоторых случаях будет достигать 30% по сравнению с билетами, которые находятся в свободной продаже.

Чаще всего сейчас россияне посещают эмират Дубай, и продолжительность отдыха в среднем составляет неделю.

Emirates принимает тесты в электронном виде

В сети можно встретить новости, которые сообщают о том, что клиенты компании Emirates могут предъявлять справки с отрицательным тестом на коронавирус в электронном виде.

Обратите внимание! Данное нововведение не касается пассажиров, которые вылетают из России в ОАЭ.

Правило относится к туристам, которые сдали тесты в Дубае в официальных клиниках. Новая система передает данные из клиник сразу в компанию Emirates. Поэтому туристам, вылетающим из России также необходимо иметь при себе распечатанный вариант результатов теста.

Новое правило въезда в Шарджу

Власти эмирата сообщили о новых правилах въезда для туристов. Нововведение касается теста на коронавирус.

Ранее сроки тестирования составляли 96 часов до прибытия, а теперь сокращены до 72 часов.

С 18 апреля все въезжающие в Шарджу должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 на английском языке, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки.

Экспресс-тесты в Абу-Даби

В Абу-Даби заработала новая лаборатория по экспресс-тестированию на коронавирус. Тесты будут проводиться методом ПЦР для всех прибывающих в страну, кроме транзитных пассажиров. Процедура для всех бесплатная.

Теперь результат теста будет готов в течение 1,5 часов. Возможно, что в скором времени такая лаборатория по быстрому тестированию появится и в Дубае.

Благодаря новой лаборатории процесс тестирования станет удобнее и быстрее. Так, в сутки процедуру могут пройти порядка 20 тыс. человек.

По прибытии в Абу-Даби россиянам нужно будет сдать тест, результаты которого приходят по СМС или их можно будет отследить в мобильном приложении Alhosn. Выходить за пределы аэропорта можно будет только после тестирования.

В аэропорту Дубая начал работать биометрический контроль

Аэропорт Дубая обеспечен биометрической системой пограничного контроля путешественников. Вместо сотрудника личность пассажиров будет проверять система, которая способна распознавать лица. Ускоренный контроль на базе искусственного интеллекта заработал в зонах прибытия и вылета.

Теперь процедура прохождения контроля занимает несколько секунд. Сообщается, что для использования биометрического контроля путешественник должен предварительно зарегистрироваться: отсканировать паспорт, а также оформить талон на посадку.

С помощью новой технологии туристы могут пройти регистрацию, паспортный контроль, быстро пройти в зал ожидания. Все это ускорит процесс без очередей.

Срок давности тестов на коронавирус стал меньше

Для въезда в Дубай необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, который сделан не ранее 48 часов до поездки.

Если вы отправляетесь в другие эмираты, рекомендуем заранее уточнить у авиакомпании сроки по тестам на COVID-19.







Меры против коронавируса в ОАЭ

В стране действуют меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Правила не сильно коснутся туристов, поэтому можно планировать отдых.

Ограничения в ОАЭ

Уменьшается вместимость некоторых общественных мест, а также мест размещения туристов. Так, в торговых центрах, отелях, на пляжах и в бассейнах одновременно может находиться не более 70% отдыхающих. В местах развлечения (кино, парки) вместимость сократили до 50%.

Кафе и рестораны работают до 01:00.

С 10 февраля в Дубае действует новое правило – любой человек, который имел контакт с больным коронавирусом, должен пройти 10-дневную самоизоляцию.

Важная информация для туристов! В ОАЭ введена ответственность за сокрытие результатов теста на коронавирус. Ранее туристы, у которых обнаруживался положительный результат на COVID-19, старались скрыться от органов здравоохранения, чтобы не проходить карантин.

Сейчас такие действия уголовно наказуемы. При положительном тесте турист обязан выйти на связь и сам предупредить об этом органы здравоохранения. За невыполнение правил предусмотрен штраф от 10 до 50 тыс. дирхамов, либо тюремный срок.

Какая сейчас ситуация в Дубае и других эмиратах

Статистика заражения коронавирусом (Актуально на )

678 тыс.

Всего случаев

21 тыс.

Активных

655 тыс.

Вылечено

1939

Умерло

Обстановка в Эмиратах сейчас стабильная и спокойная. В ОАЭ продолжается массовая вакцинация жителей от COVID-19. Ситуация в стране улучшается с каждым днем. За несоблюдение мер предосторожности штрафуют и закрывают магазины. Повсеместно действует масочный режим.

Можно ли сейчас прилететь на отдых в Дубай, Абу-Даби и другие эмираты

Дубай

Путешествовать в Дубай в 2022 году можно всем желающим туристам. Для въезда в эмират необходимы будут тесты на COVID-19.

Что сейчас работает в Дубае

В Дубае открыто практически все, что нужно туристам для полноценного отдыха. Пляжи, отели, торговые центры и места общественного питания работают. Достопримечательности пока работают не все.

Абу-Даби

Другие эмираты

Что касается других эмиратов – Шарджа, Аджман, Фуджейру, Умм-эль-Кайвайн, летать туда можно, но довольно затруднительно. Прямых рейсов из нашей страны пока нет. Прилететь можно с пересадкой в Стамбуле.

Далее поговорим о самом важном – правилах въезда в Дубай.

1.Предварительный тест на коронавирус

По-прежнему ОАЭ требуют у всех прибывающих в Дубай справку (тест) об отсутствии коронавируса (исключение — туристы с сертификатом вакцинации Спутник V). Но тест должен соответствовать следующим требованиям:

Тестирование необходимо пройти не ранее чем за 48 часов до поездки.

Важно, чтобы тест был сдан в лаборатории, которая прошла аккредитацию для ОАЭ. Далее предоставим список таких лабораторий.

Обратите внимание, что результаты теста обязательно должны быть на бумаге. Электронные варианты на экране смартфона или смс сообщения не принимаются.

Еще одно важное условие – справка должна быть на английском языке. Результаты на русском языке не примут. Ранее мы рассказывали, в каких лабораториях можно получить справку на английском языке.

Детям до 12 лет сдавать тест на коронавирус не нужно.

Туристы, которые уже совершали путешествие в Дубай делились, что для некоторых делали исключения и принимали тесты, не соответствующие требованиям. Но стоит понимать, что это скорее исключение, и лучше сделать все по правилам.

Транзитные пассажиры также обязаны предъявить отрицательный результат на COVID-19, сделанный по всем вышеперечисленным правилам.

Какие лаборатории аккредитованы для сдачи теста в Дубай

Ранее Минздрав ОАЭ самостоятельно присваивал аккредитацию клиникам в разных странах. Но теперь власти разрешили, чтобы каждая страна сама раздавала аккредитации.

Поэтому необходимо смотреть список Роспотребнадзора «Перечень лабораторий, допущенных к исследованиям на коронавирусную инфекцию».

На борту самолета всем пассажирам выдают наборы средств индивидуальной защиты: две маски, перчатки, антисептик. Во время полета пассажир должен быть в маске.

2.Тест по прибытии в Дубай

Было введено новое правило для туристов из определенных стран, куда входит и Россия. Граждане этих стран должны сдать второй тест на коронавирус в аэропорту.

Тест бесплатный. После того, как турист сдал этот тест, он должен ожидать результат в своем отеле. Получить результаты тестирования можно через специальное приложение (о нем расскажем далее).

В аэропорту тестирование на коронавирус организовано очень хорошо. Сдать тест можно за 10 минут.

После сдачи анализа (делают мазок из носа) на паспорт туриста наклеивают наклейку.

3.Приложение на телефон для поездки в Дубай

Еще одно правило, которое необходимо соблюсти всем пребывающим в эмираты – скачать приложение PH Screening.

Приложение рекомендуется установить на телефон до поездки. Там нужно будет указать личные данные (ФИО, номер паспорта, контактный телефон). Приложение нужно будет активировать. Для этого на указанный номер будет выслано смс сообщение.

Данное приложение создано, чтобы отследить больных коронавирусом и сразу иметь их контакты.

PH Screening пригодится туристам для получения результатов второго теста, который они сдают в аэропорту.

Приложение отслеживает местоположение туриста. Поэтому кроме получения теста, пользы от него мало. К наличию приложения относятся лояльно. Но лучше скачать его, чтобы быстрее узнать результаты исследования на коронавирус.

Стоит учесть, что уведомление о готовности результатов теста не приходит. Нужно постоянно самостоятельно проверять приложение.

Так в приложении указано, что результаты теста на COVID-19, пройденного в аэропорту, еще не готовы.

4.Медицинская страховка для поездки в Дубай

Важный момент! Туристическую страховку проверяют несколько раз, на каждом этапе. Посадочный талон в самолет дают только после проверки теста и страховки.

Рассчитать стоимость страховки

Обязательным условием посещения ОАЭ является наличие туристической страховки.

Сообщается, что нет определенных требований к страховке (страховая сумма, набор рисков). При проверке страховки туристы подписывают документ, что в случае заболевания и нахождения на карантине берут на себя все траты.

Поскольку от властей ОАЭ не предусмотрено никакой поддержки, если турист заболеет коронавирусом, важно иметь страховку с покрытием этого заболевания.

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У данных компаний вы самостоятельно можете выбрать сумму покрытия. Для Дубая требований по сумме нет, поэтому можно выбрать 30 тыс. долларов.

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Правила, связанные с коронавирусом Дубае

Как и в любой стране в ОАЭ действует масочный режим. В Дубае очень строго относятся к ношению масок и за их отсутствие предусмотрены штрафы (от 3 тыс. до 100 тыс. дирхамов).

С февраля 2022 года отменен масочный режим на открытом воздухе.