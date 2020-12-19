Новые правила въезда в ОАЭ в 2022 году
Как и большинство стран, Эмираты ввели определенные правила на въезд для туристов. О том, на каких условиях сейчас можно попасть в ОАЭ, и какие для этого нужны документы расскажем в данной статье.
Новые правила въезда в ОАЭ с 26 февраля: в Дубай без ПЦР-теста для вакцинированных, в Абу-Даби без карантина для невакцинированных.
Выставка Expo 2021-2022 в Дубае
Несмотря на обстановку с коронавирусом выставка «Expo 2021-2022» пройдет в Дубае. Данная выставка является грандиозным по своим масштабам культурным мероприятием.
Выставка будет проходить с 1.10.2021 по 31.03.2022.
В мероприятии принимают участие порядка 190 стран. Туристов и местных жителей ожидает много увлекательных событий, которые пройдут в рамках выставки.
Сообщается, что при посещении выставки не будут требовать сертификаты вакцинации.
Нужен ли тест на коронавирус тем, кто летит через Дубай
В сети появляется все больше недостоверной информации о том, что тесты на коронавирус для транзитных пассажиров были отменены.
На самом деле правила не менялись. Пассажирам, которые летят на отдых в другие страны через ОАЭ, по-прежнему нужен тест на COVID-19.
Новые правила въезда в Абу-Даби для россиян
С 28 февраля в Абу-Даби отменяется карантин для невакцинированных туристов. До поездки (48ч) нужно сдать ПЦР-тест, а также пройти тестирование по прибытии в аэропорт.
Подробнее о въезде в Абу-Даби в данной статье.
Стоимость туров в ОАЭ
Туроператор Coral Travel сообщил о снижении цен на туры в ОАЭ. Компания взяла блок мест авиакомпании Emirates. Рейс по сниженным ценам будет доступен с вылетом из Москвы в Дубай.
Снижение стоимости на билеты в некоторых случаях будет достигать 30% по сравнению с билетами, которые находятся в свободной продаже.
Чаще всего сейчас россияне посещают эмират Дубай, и продолжительность отдыха в среднем составляет неделю.
Emirates принимает тесты в электронном виде
В сети можно встретить новости, которые сообщают о том, что клиенты компании Emirates могут предъявлять справки с отрицательным тестом на коронавирус в электронном виде.
Обратите внимание! Данное нововведение не касается пассажиров, которые вылетают из России в ОАЭ.
Правило относится к туристам, которые сдали тесты в Дубае в официальных клиниках. Новая система передает данные из клиник сразу в компанию Emirates. Поэтому туристам, вылетающим из России также необходимо иметь при себе распечатанный вариант результатов теста.
Новое правило въезда в Шарджу
Власти эмирата сообщили о новых правилах въезда для туристов. Нововведение касается теста на коронавирус.
Ранее сроки тестирования составляли 96 часов до прибытия, а теперь сокращены до 72 часов.
С 18 апреля все въезжающие в Шарджу должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 на английском языке, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки.
Экспресс-тесты в Абу-Даби
В Абу-Даби заработала новая лаборатория по экспресс-тестированию на коронавирус. Тесты будут проводиться методом ПЦР для всех прибывающих в страну, кроме транзитных пассажиров. Процедура для всех бесплатная.
Теперь результат теста будет готов в течение 1,5 часов. Возможно, что в скором времени такая лаборатория по быстрому тестированию появится и в Дубае.
Благодаря новой лаборатории процесс тестирования станет удобнее и быстрее. Так, в сутки процедуру могут пройти порядка 20 тыс. человек.
По прибытии в Абу-Даби россиянам нужно будет сдать тест, результаты которого приходят по СМС или их можно будет отследить в мобильном приложении Alhosn. Выходить за пределы аэропорта можно будет только после тестирования.
В аэропорту Дубая начал работать биометрический контроль
Аэропорт Дубая обеспечен биометрической системой пограничного контроля путешественников. Вместо сотрудника личность пассажиров будет проверять система, которая способна распознавать лица. Ускоренный контроль на базе искусственного интеллекта заработал в зонах прибытия и вылета.
Теперь процедура прохождения контроля занимает несколько секунд. Сообщается, что для использования биометрического контроля путешественник должен предварительно зарегистрироваться: отсканировать паспорт, а также оформить талон на посадку.
С помощью новой технологии туристы могут пройти регистрацию, паспортный контроль, быстро пройти в зал ожидания. Все это ускорит процесс без очередей.
Срок давности тестов на коронавирус стал меньше
Для въезда в Дубай необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, который сделан не ранее 48 часов до поездки.
Если вы отправляетесь в другие эмираты, рекомендуем заранее уточнить у авиакомпании сроки по тестам на COVID-19.
Меры против коронавируса в ОАЭ
В стране действуют меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Правила не сильно коснутся туристов, поэтому можно планировать отдых.
Ограничения в ОАЭ
- Уменьшается вместимость некоторых общественных мест, а также мест размещения туристов. Так, в торговых центрах, отелях, на пляжах и в бассейнах одновременно может находиться не более 70% отдыхающих. В местах развлечения (кино, парки) вместимость сократили до 50%.
- Кафе и рестораны работают до 01:00.
- С 10 февраля в Дубае действует новое правило – любой человек, который имел контакт с больным коронавирусом, должен пройти 10-дневную самоизоляцию.
Важная информация для туристов! В ОАЭ введена ответственность за сокрытие результатов теста на коронавирус. Ранее туристы, у которых обнаруживался положительный результат на COVID-19, старались скрыться от органов здравоохранения, чтобы не проходить карантин.
Сейчас такие действия уголовно наказуемы. При положительном тесте турист обязан выйти на связь и сам предупредить об этом органы здравоохранения. За невыполнение правил предусмотрен штраф от 10 до 50 тыс. дирхамов, либо тюремный срок.
Какая сейчас ситуация в Дубае и других эмиратах
Статистика заражения коронавирусом (Актуально на 02.06.2021)
678 тыс.
Всего случаев
21 тыс.
Активных
655 тыс.
Вылечено
1939
Умерло
Обстановка в Эмиратах сейчас стабильная и спокойная. В ОАЭ продолжается массовая вакцинация жителей от COVID-19. Ситуация в стране улучшается с каждым днем. За несоблюдение мер предосторожности штрафуют и закрывают магазины. Повсеместно действует масочный режим.
Можно ли сейчас прилететь на отдых в Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Дубай
Путешествовать в Дубай в 2022 году можно всем желающим туристам. Для въезда в эмират необходимы будут тесты на COVID-19.
Что сейчас работает в Дубае
В Дубае открыто практически все, что нужно туристам для полноценного отдыха. Пляжи, отели, торговые центры и места общественного питания работают. Достопримечательности пока работают не все.
Абу-Даби
Другие эмираты
Что касается других эмиратов – Шарджа, Аджман, Фуджейру, Умм-эль-Кайвайн, летать туда можно, но довольно затруднительно. Прямых рейсов из нашей страны пока нет. Прилететь можно с пересадкой в Стамбуле.
Далее поговорим о самом важном – правилах въезда в Дубай.
1.Предварительный тест на коронавирус
По-прежнему ОАЭ требуют у всех прибывающих в Дубай справку (тест) об отсутствии коронавируса (исключение — туристы с сертификатом вакцинации Спутник V). Но тест должен соответствовать следующим требованиям:
- Тестирование необходимо пройти не ранее чем за 48 часов до поездки.
- Важно, чтобы тест был сдан в лаборатории, которая прошла аккредитацию для ОАЭ. Далее предоставим список таких лабораторий.
- Обратите внимание, что результаты теста обязательно должны быть на бумаге. Электронные варианты на экране смартфона или смс сообщения не принимаются.
- Еще одно важное условие – справка должна быть на английском языке. Результаты на русском языке не примут. Ранее мы рассказывали, в каких лабораториях можно получить справку на английском языке.
- Детям до 12 лет сдавать тест на коронавирус не нужно.
Туристы, которые уже совершали путешествие в Дубай делились, что для некоторых делали исключения и принимали тесты, не соответствующие требованиям. Но стоит понимать, что это скорее исключение, и лучше сделать все по правилам.
Транзитные пассажиры также обязаны предъявить отрицательный результат на COVID-19, сделанный по всем вышеперечисленным правилам.
Какие лаборатории аккредитованы для сдачи теста в Дубай
Ранее Минздрав ОАЭ самостоятельно присваивал аккредитацию клиникам в разных странах. Но теперь власти разрешили, чтобы каждая страна сама раздавала аккредитации.
Поэтому необходимо смотреть список Роспотребнадзора «Перечень лабораторий, допущенных к исследованиям на коронавирусную инфекцию».
Список лабораторий, в которых можно сдать тест на COVID-19 для Дубая
На борту самолета всем пассажирам выдают наборы средств индивидуальной защиты: две маски, перчатки, антисептик. Во время полета пассажир должен быть в маске.
2.Тест по прибытии в Дубай
Было введено новое правило для туристов из определенных стран, куда входит и Россия. Граждане этих стран должны сдать второй тест на коронавирус в аэропорту.
Тест бесплатный. После того, как турист сдал этот тест, он должен ожидать результат в своем отеле. Получить результаты тестирования можно через специальное приложение (о нем расскажем далее).
В аэропорту тестирование на коронавирус организовано очень хорошо. Сдать тест можно за 10 минут.
После сдачи анализа (делают мазок из носа) на паспорт туриста наклеивают наклейку.
3.Приложение на телефон для поездки в Дубай
Еще одно правило, которое необходимо соблюсти всем пребывающим в эмираты – скачать приложение PH Screening.
Приложение рекомендуется установить на телефон до поездки. Там нужно будет указать личные данные (ФИО, номер паспорта, контактный телефон). Приложение нужно будет активировать. Для этого на указанный номер будет выслано смс сообщение.
Данное приложение создано, чтобы отследить больных коронавирусом и сразу иметь их контакты.
PH Screening пригодится туристам для получения результатов второго теста, который они сдают в аэропорту.
Приложение отслеживает местоположение туриста. Поэтому кроме получения теста, пользы от него мало. К наличию приложения относятся лояльно. Но лучше скачать его, чтобы быстрее узнать результаты исследования на коронавирус.
Стоит учесть, что уведомление о готовности результатов теста не приходит. Нужно постоянно самостоятельно проверять приложение.
Так в приложении указано, что результаты теста на COVID-19, пройденного в аэропорту, еще не готовы.
4.Медицинская страховка для поездки в Дубай
Важный момент! Туристическую страховку проверяют несколько раз, на каждом этапе. Посадочный талон в самолет дают только после проверки теста и страховки.
Рассчитать стоимость страховки
Обязательным условием посещения ОАЭ является наличие туристической страховки.
Сообщается, что нет определенных требований к страховке (страховая сумма, набор рисков). При проверке страховки туристы подписывают документ, что в случае заболевания и нахождения на карантине берут на себя все траты.
Поскольку от властей ОАЭ не предусмотрено никакой поддержки, если турист заболеет коронавирусом, важно иметь страховку с покрытием этого заболевания.
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Правила, связанные с коронавирусом Дубае
Как и в любой стране в ОАЭ действует масочный режим. В Дубае очень строго относятся к ношению масок и за их отсутствие предусмотрены штрафы (от 3 тыс. до 100 тыс. дирхамов).
С февраля 2022 года отменен масочный режим на открытом воздухе.
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Добрый день! Летим в Шарджу 16.08. Всем невакцинированным по прилету обязательно надо сдавать пцр ?
Летим в Дубай завтра 15.08.2022 и обнаружили что у дочери заканчивается пасспорт 28.12.2022
Могут ли возникнуть проблемы?
С уважение Игорь.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня транзит через аэропорт Шарджи 1 час,может ли мне понадобится пцр тест?
https://www.emirates.com/ru/russian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
Пожалуйста, подскажите: еду в один конец в Дубай, нужна виза? Где ее оформляют?
Можно ли провозить с собой лекарства?
Витамины?
Заранее благодарю!
С Уважением,
Светлана
Добрый день! Информация по визе https://www.emirates.com/ru/russian/before-you-fly/visa-passport-information/uae-visa-information/
Здравствуйте! Едем в Фуджейру в октябре 2 взрослых и ребенок 12 лет ( все привиты спутником v, в том числе и ребенок). Нужен ли ребенку ПЦР за 48 часов до вылета?
Добрый день! По поводу детей не можем подсказать.
Добрый день.
Поездка запланирована с 3.09.2022 по 12.09.2022.
Вакцинация с 16.09.2021 по 16.09.2022, не будут ли проблемы с пересечением границы в связи с близким окончанием срока действия кьюаркода?
Здравствуйте.
Хотим посетить ОАЭ в сентябре.
Вакцинированы оба взрослых Спутником В. Срок сертификата до 1.08.2022 — Ревакцинация будет в конце июля Спутником Лайт. Скажите, пожалуйста, Ревакцинация Спутником Лайт одобрена?
Спасибо.
Добрый день! По ревакцинации не можем подсказать, уточните на сайте посольства https://embassy-uae.ru/
Лечу в Дубай 19.07.2022
27. 07.2021 сделан второй компанент Спутник. Куар код до 27.07.2022.В марте переболела ковид. Куар код продлили до марта 2023. Нужно ли делать пцр?
Здравствуйте. Хотим полететь на Мальдивы с пересадкой в Дубае , есть сертификат, но была ревакцинация спутником Лайт. Так как хотим выйти в город , пережидая пересадку , подойдёт ли такой сертификат о вакцинации ?
И если не выходить в город , а быть в транзитной зоне , то ничего не нужно?
Добрый день! По ревакцинации не можем подсказать. https://www.emirates.com/ru/russian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
Добрый вечер. Вакцинация Спутником была сделана 25.02. 2021, после переболел ковидом дата выздоровления 18.02.2022, это есть официально в сертификате, окончания сертификата получается 25.02.2022, вопрос нужно ли сдавать пцр тест перед вылет в Дубай, и обратно вылет 27.08. 2022.
На каком языке должна быть оформлена страховка в ОАЭ?
Добрый день! как правило, страховка идет на англ.языке при оформлении на нашем сайте все требования учтены в программах https://polis812.ru/vzr?partner_id=899#/
Здравствуйте, лечу с Польши через Дубай в Батуми, нужно ли сдавать пцр тест если у меня есть вакцина jansen сделанная 16 августа 2021? и нужно ли делать визу для транзиту?
Добрый день! https://www.emirates.com/ru/russian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
Здравствуйте, в статье указано, что ношение масок в общественных местах обязательно. Актуально на данный момент (06.07.2022)?
Добрый день! С конца февраля отменен масочный режим на улице, о других изменениях нет информации.
Добрый день ,лечу в Австралию через Дубай из Польши транзитом, не вакцинирован ,нужно делать ПЦР тест?
Добрый день! Уточните в авиакомпании.
Здравствуйте. Вакцинация Гам-ковид-Вак подойдёт для въезда в ОАЭ?
Добрый день! Это и есть Спутник, который одобрен в ОАЭ.
Добрый день, хотела узнать если транзит через Дубай 16часов , хотели выйти в город , ПЦР нужен? Вакцина есть спутник — V. И нас вообще выпустят за пределы аэропорта ?
Добрый день! Если выходить в город, то нужно иметь сертификат или ПЦР-тест. Подробнее уточните на сайте авиакомпании.
Здравствуйте. Можно в Дубай после визы в сша? Виза в сша до 31.08.22. В Дубай планирую в декабре 22 г
Добрый день! По вашему вопросу не можем подсказать.
Добрый день . Я собираюсь постелить для туризма Дубай … пропустят ли меня если я не замужем я до 30 лет и нет детей и лечу без сопровождения
К вопросу полета на Мальдивы транзитом через Дубай от 22.06.2022. В статье же написано, что все равно нужен ПЦР тест в Дубае. Почему вы отвечаете, что не нужен?
Добрый день! Потому что при транзите правила другие.
Добрый вечер! Подскажите, если лететь на Мальдивы транзитом через Дубай, нужно ли сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Дубай из России?
Добрый день! При транзите не нужен, но уточните именно в авиакомпании, там могут быть свои требования.
Добрый вечер! Летим в Дубай из Тайланда с пересадкой 2,5 часа в Мумбаи (Индия). Есть действующие сертификаты вакцинации Sputnik V. Нужно ли делать дополнительно ПЦР тест для въезда в ОАЭ? Или сертификата достаточно?
Добрый день! Въезд в ОАЭ возможен по сертификату, но нужно уточнить в авиакомпании не требуется ли для перелета.
Доброе утро, собираюсь 28.06.22 в Дубаи, вакцина декабрьская, то есть 6 месяцев на момент прилёта уже прошло. Если я сделаю ПЦР тест мне нужно будет его дополнительно проходить по прилёту в Дубаи или будет достаточно того, что я сделаю перед вылетом?
Добрый день! Тест нужен только перед вылетом.
ребенку 17 лет, пцр надо делать?
Добрый день! Дети до 12 лет освобождены от сдачи тестов.
Срок годности паспорта до 21.02.2023 г. В ОАЭ планирую прилететь 16.08.2022 г. на 12 дней. Срок действия паспорта через 5 дней будет меньше 6 месяцев. Не будет ли проблем?
Добрый день! Рекомендуем уточнить в авиакомпании или в Посольстве.
Скажите пожалуйста, сейчас вьезд в Дубаи можно без страховки ? Я просто звонила в тур фирмы, там сказали что сейчас можно без страховки, это верная информация?
Добрый день! Нужна медстраховка https://uae.mid.ru/-/obnovlennaa-informacia-ob-usloviah-v-ezda-grazdan-rossijskoj-federacii-v-oae?inheritRedirect=true
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, лечу в Дубаи с Польши в июле месяце, вакцина Jhonson была сделана в январе , будет ли она действовать или же нужно будет сделать ПЦР тест? И если летим 3 взрослых и двое детей страховка на каждого отдельна нужна или можно одну на всех?
Добрый день! По актуальным срокам действия сертификатов не можем подсказать. Страховку можно оформить одну (туда вносятся все члены семьи).
КАК ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ ПРЕБЫВАНИЕ В ОАЭ БЕЛОРУСАМ 90 ДНЕЙ ЗА ГОД. .БЕЗ ВИЗЫ ОТКРЫЛИ С 16 ЯНВАРЯ 2021. ЭТО БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С 16 ЯНВАРЯ 2021г. ПО 16 ЯНВАРЯ 2022г.
Здравствуйте. Я лечу 5 июня в Абу-Даби, есть электронный сертификат вакцинации Файзер. Подскажите, мне нужен всё-таки тест или нет?
Добрый день! Вакцинированным туристам не нужно, но уточните в авиакомпании не требуется ли тест для перелета.
Если я лечу из Москвы 8 числа, то ПЦР тест на ковид мне можно сделать экспресс в этот же день или мне нужно за 2 дня до вылета его делать?
Добрый день! Не позднее 48 часов.
Здравствуйте, летим транзитом через Абу-Даби, будем в аэропорту 9 часов, нам надо куда-то прикреплять пцр тест заранее или еще какие-то ковид-ограничения для нас есть?
Здравствуйте,я хотела уточнить информацию. У меня на руках виза ОАЭ, срок до 11.07.2022.C этой визой я уже выезжала в Дубай 15.05.2022,прилетела обратно в Таджикистан 26.05.2022. Могу ли я посетить Дубай с этой де визай?
Добрый день! Не можем подсказать.
Лечу в РФ из Тайланда, транзитом через Абу-Даби, невакцинирован, нужен ли пцр тест ?
Добрый день! Актуальные требования уточните в авиакомпании.
Переболела ковид и вакцинированы ковивак, летим в июне в Дубай и хотелось бы узнать если болела ровно год назад, то нужно ли делать тест или взять распечатку о болезни можно
Добрый день! Везде указан только срок, не ранее которого должна быть выдана справка (1 месяц), поэтому не можем подсказать.
Скажите пожалуйста, если я повторную прививку от коронавируса делала в начале ноября, нужно сделать тест, летим через Дубаи 20.05.
Добрый день! Не можем подсказать7
Добрый день. Скажите пожалуйста нам надо иметь страховку, если мы летим транзитом через Дубаи.
Добрый день! Для транзита не обязательно.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие есть варианты чтобы расплатиться картами или электронно , чтобы не носить собой деньги ?
Добрый день! По данному вопросу не можем подсказать.
Добрый день!
Летим в Дубай в конце мая 2022 года. Есть сертификат с QR кодом на английском языке о перенесенном заболевании короновирусом в октябре 2021 года.
Достаточно ли этого будет? Или необходимо сдавать пцр-тест?
Добрый день! Любой из документов на выбор: сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.
Добрый день, лечу в Дубай 9 июня 2022 на 8 дней, делала вакцину в мае 2021 спуткин V 2 фазы, в январе 2022 сделала спутник лайт, на сертификате написало действует до января 2023. Нужно ли мне сдавать пцр перед полетом и в аэропорту. Хотели 2 дня провести в Дубайи 5 дней провести в Шардже
Добрый день, лечу в Дубай 27 мая, буду до 10 июня2022. Вакцинирована спутником-v (вторая доза от 7 июня 2021. Не будет ли проблем с въездом в связи с заканчивающимся сроком вакцинации, хотя на день прилёта будет ещё действовать? Спасибо за ответ.
Добрый день! Не можем подсказать.
Здравствуйте!
Рейс Минск-Москва-Абу-даби,
Вакцинирована Спутником-V
Он действителен год? Для Абу-даби в этом случае нужен ПЦР тест?
Добрый день! Вакцинированным туристам (одобрен только Спутник V, для подтверждения достаточно документа с Госуслуг).
Здравствуйте. Возвращаясь в РФ и Дубая нужно делать пцр тест?
Добрый день! Если у гражданина РФ нет сертификата вакцинации или переболевшего на Госуслугах, то по возвращении сдается ПЦР-тест.
Здравствуйте. Прилетаем в аэропорт Шарджи, есть сертификат с QR кодом о том что перенесла короновирус на англ. языке.
Этого достаточно ? Или в е равно надо пцр сдавать ?
Добрый день! для въезда путешественникам необходимо предъявить один из документов: сертификат о вакцинации (из российских одобрен только Спутник V), справку о перенесённом заболевании (после выздоровления должно пройти не больше 1 месяца) или отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 48 часов).
Здравствуйте
Если у меня страховка до 16 числа а я улетаю 17 ночью
Нужно продлевать страховку
Добрый день! Если вы уже возвращаетесь в РФ, то не нужно.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, лечу из Кишинёва в Дубай, нужен тест на COVID или достаточно вакцинации( Moderna)?
Добрый день! При наличии сертификата (если одобрен) ПЦР-тест не нужен.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста требования к транзитным пассажирам из Израиля в Россию. Пересадка в Дубае. Спасибо.
Добрый день! Уточните на сайте авиакомпании.
Добрый день.для резидента Дубая тоже нужна ковидстраховка?
Добрый день! Уточните на сайте посольства.
Здравствуйте, подскажите, пжта, в аэропорту Дубаи осталось требование обязательного бесплатного тестирования на ковид при прилёте в Дубаи? Или отменили?
Добрый день! тестирование осталось.
Лечу транзитом через Шаржу в Москву, виза нужна?
Здравствуйте. Я правильно понял, что если есть вакцина Спутник 5, то тест перед вылетом делать не надо?
На разных сайтах есть отличия, офиц сайты авиа и эмиратов это подтверждают.
От турфирмы приходит другое.
Добрый день! При наличии сертификата Спутник V тест не нужен.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие требования для экскурсии в Абу Даби из Дубай?
Добрый день! Актуальные условия для внутренних поездок не можем подсказать.
Добрый день, а если летишь сам, без туристического агенства , нужен обратный билет? Или нужна только страховка и тест на ковид?
Добрый день! С целью туризма нужны обратные билеты.
Есть ли срок давности вакцины и, какие условия если была ревакцинация? Есть сертификат, в нем спутник-5 более года назад + свежий бустер спутник лайт, QR-код валидный.
Добрый день! Не можем подсказать по вашему вопросу.
Здравствуйте. Я правильно поняла, что если есть вакцина Спутник 5, то тест перед вылетом делать не надо?
Добрый день! При наличии сертификата Спутник V тест не нужен.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какой список документов необходим для самостоятельного вылета? (вакцинирована, прописка Московская).
Сертификат с qr-кодом, билеты, загран, страховка, приложение — ещё чтото необходимо?
Добрый день! Для въезда с целью туризма нужна бронь жилья.
Здравствуйте, летим с Пхукета в Москву через Дубай, подскажите нужен ли пцр тест в Дубае и можно ли будет покинуть аэропорт так как пересадка около 13 часов?
Добрый день! Актулаьные правила транзита уточните в авиакомпании.
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, планируем лететь из Казахстана в Дубаи. Билеты приобрели сами( отдельно от тура). Обратились к местным тур.операторам, одни говорят что нужно дополнительно приобретать страховку ковид, другие говорят на обязательно. У нас есть своя заграничная страховка. Что делать теперь не знаем. Нас в Дубаи впустят без страховки от тур.агентства? Заранее благодарю 💐
Добрый день! Страховка должна быть не обязательно от турагентства, ее можно оформить самостоятельно в любой компании.
Добрый вечер. Летит дочь 17 лет ,,Emirates , где взять образец формы на сопровождение и надо ли ? Страховка есть. Билет в обе стороны. Какие дополнительные документы нужны для влёта в ОАЭ. Бронь отеля не на ней как быть в таком случае? Спасибо.
Добрый день! По вашему вопросу не можем подсказать.
вот вы пишите для россиян нужно сделать анализ пцр, а вот для израильтян нужно делать анализ перед вылетом в дубай. мы уже вакцинированы 4 раза. прошу ответить.
Добрый день! Для граждан других стран условия не можем подсказать.
здравствуйте. подскажите пожалуйста, еду транзитом через Дубаи из Южной Кореи в Россию. нужен ли ПЦР тест? или еще какие-либо справки?
Добрый день! Для транзита не нужны, но рекомендуем актуальные правила уточнять на сайте авиакомпании.
Добрый день. Летим с ребёнком 16 лет в Лос Анджелес транзитом через Дубай с получением багажа на другой рейс . С интервалом 4 часа, нужен ПЦР тест. Спасибо.
Добрый день! Уточните в авиакомпании.
Добрый день!
1. Подскажите, что значит «предъявить бронь жилья» при въезде в Дубай? Как должна выглядеть эта бронь?
2. Если отель забронирован не на мое имя, будет ли он все равно считаться бронью?
Добрый день! Это подтверждение бронирования, которое приходит на почту.
Карта МИР работает в Эмиратах? Можно ей расплачиваться?
Добрый день! Нет исчерпывающей информации по возможности оплаты картой МИР в ОАЭ, работает в аэропорту. Оплата может быть далеко не везде.
Нужно ли устанавливать приложение PH Screening для въезда в Дубай транзитом?
Добрый день! Для транзитных пассажиров не нужно.
И не нужно скачивать никакое приложение на телефон?
Здравствуйте! Лечу транзитом через Дубай авиакомпанией Flydubai.
Что нужно для транзита?
Нужно ли скачивать какое либо приложение на телефон и заполнять анкету?
Добрый день! Для транзита тест не нужен. Но обязательно нужно уточнять в авиакомпании и ориентироваться на правила въезда конечного пункта назначения.
Ничего не написали про то, что по прилету в аэропорту делают тест выборочно, а не всем. Ну и про маски вы не информированы видимо, что их ношение отменено на улице.
Здравствуйте, что нужно для транзита в Абу-Даби? 2-3 часа транзит
Добрый день! Максимальное время транзитной остановки в Абу-Даби составляет 12 часов. Вам необходимо пройти тест только в том случае, если он требуется в вашем конечном пункте назначения.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в данный момент если лететь в Дубай визу нужно делать заранее, или все также и остаётся для украинцев безвиз?
Добрый день! Не можем подсказать.
Скажите, а спутник лайт подойдет?
Добрый день! Чтобы въехать без ПЦР-теста нужен полный курс Спутник V.
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, планирую лететь транзитом 15 марта из Стамбула — Аэропорт Дубай (DXB) — Аэропорт Шарджи (SHJ) — Индию Кочин (COK) пересадка в Дубае 3.5 часа разные аэропорты.
Что необходимо для такого перелета гражданин РФ не вакцинирован. Жду вашего ответа! Спасибо!
Добрый день! Уточните в авиакомпании, возможно, нужно будет иметь ПЦР-тест.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужен ли ПЦР-тест на ЭКСПО? Проходили туда 2 дня назад, у нас не было ПЦР, и его не требовали.
Сегодня пошли повторно, попросили предъявить тест или сертификат.
Добрый день! Ранее требовался тест, сейчас не можем подсказать. В общих условиях изменились правила въезда.
Добрый день, если летишь по туристической визе — нужно ли обратные билеты показывать чтобы тебе поставили туристическую визу на границе?
Добрый день! При поездке с целью туризма должны быть билеты и бронь жилья.
И ещё вопрос про страховку) у меня международный страховой полис на 35000 евро) такой подойдёт?
если там есть риск COVID-19
Здравствуйте! Лечу из Москвы в Дубай 10-го апреля, привит спутником-V, тест до вылета нужно сдавать или нет?
Добрый день! Привитым не нужен тест.
Подскажите, где можно сдать тест за 48 часов для поездки в Дубай, на отдых?
Добрый день! В любой лаборатории, одобренной Роспотребнадзором.
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,поставила прививку спустник V сроком до конца 2022 года,и после через несколько месяцев переболела ковид официально,т.е. сертификат еще продлился,в этом случае нажен пцр-тест при въезде?
Добрый день! Принимается полный курс вакцинации, либо ПЦР-тест. В условиях таких уточнений нет, рекомендуем сдать тест.
Скажите, привиты в прививочном листе (сертификат, как книжка) есть данные о вакцинации спутником в июне 2021. Поездка будет в дубай в начале апреля. Будет ли этот сертификат (с вакциной 2х компонентной июня 2021) все ещё иметь силу в апреле 2022?
И ещё: в январе 2022 сделали вакцину однокомпонентной спутник, но данных в сертификате нет про неё. Это меняет что-то?
Добрый день! Не можем подсказать.
Добрый день! Может кто-то уже ездил в Дубай с ревакцинацией Спутник Лайт! Можно не делать ПЦР?
Добрый день!
Можете подсказать срок действия сертификата прививки Спутник в Дубае?
Добрый день! 1 год.
Лечу из Москвы в Дубаи, гражданка РФ. В Дубаи планирую встречу с отцом для полёта в США. Нужна ли мне виза/страховка/ковид тест. Есть сертификат прививки Спутником. В Дубаи оставаться не собираемся — просто транзит.
Добрый день! Для транзита не нужно.
Здравствуйте. Летим в Дубаи 8 апреля 2022 , нужен ли ПЦР , если ревакцинирован Спутником Лайт?
Добрый день! По поводу ревакцинации не можем подсказать.
Добрый день ! Подскажите пжл ) я , гражданка России , вылетаю в в Дубай 25 ого марта ! Есть сертификат на русском языке о вакцинации спутником ! Есть ещё сертификат на англ о вакцинации модерна в Ереване ! Надо ли мне сдавать тест за 48 часов ? И обязательна страховка нужна? Я еду к дочери , которая работает в Дубае и буду жить у неё эти две недели ! Есть обратный билет ! Вылет из Еревана ! И обратно в Ернван! Что ещё мне надо оформить , чтобы не было проблемы ?
Добрый день! Вакцинированные освобождены от тестов, страховка нужна.
Добрый день! Делала вакцину Спутник V год назад, сейчас планирую сделать Спутник Лайт. Примут ли эти данные? Или все равно нужен Пцр-тест?
Добрый день! По поводу Лайт не можем подсказать.
Здравствуйте. Нужна ли транзитная виза ОАЭ для переезда из одного терминала в другой/ из 2 в 3/… длительность транзита 13-14 часов. Спасибо
Добрый день! Виза нужна:
если вы являетесь пассажиром пересадочного рейса, то есть, ваш перелет осуществляется разными перевозчиками, и вы имеете на руках как минимум два посадочных билета;
если ожидание следующего рейса превышает срок 24 часа;
если вы планируете покинуть пределы аэропорта с целью выхода в город;
если присутствует необходимость переместиться на территорию другого аэропорта.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в Дубае сдать пцр-тест при отъезде в другую страну?
Добрый день! В любой лаборатории, ориентируясь на правила страны прибытия.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать повторный ПЦР тест при прилёте в Дубаи если рейс транзитный , и зону аэропорта я не собираюсь покидать? И нужно ли оформлять страховку в этом случае? Спасибо.
Добрый день! Для транзита не нужен тест и страховка.
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня куплен билет в Японию с пересадкой в ОАЭ (в Абу-Даби). Пересадка будет короткой 3 с половиной часа и мне не нужно будет покидать транзитную зону, выходить из аэропорта, выходить в город. Нужно ли в данном случае мне оформлять страховку в ОАЭ?
Добрый день! Для транзита не нужно оформлять.
Добрый день,подскажите пожалуйста,я гражданин Украины завтра лечу в Дубай ,обязательно ли иметь при себе обратный билет и оплаченный отель (ваучер)пустят ли если этого нет ?заране благодарю
Добрый день! да, с целью туризма нужно предъявлять билет и бронь жилья.
Скажите пожалуйста, какие точно авиакомпании не прекращают свои рейсы в Дубай в марте ? И есть тут кто нибудь кто летит в ближайшие дни в Дубай из Росси ? Скажите какими авиалиниями вы летите ?
Добрый день! Не можем подсказать. На сайте может быть информация https://tourism.gov.ru/
Добрый вечер . Пришла отмена рейса от Победы, Дубай — Москва 26 марта . Но билеты Москва -Дубай 16 марта не отменили.
Скажите есть ли смысл брать билет из Дубаи на 26 марта другими авиалиниями ?
И у кого ещё отменили рейсы ? Отзовитесь пожалуйста)
Здравствуйте, я , гражданка РФ лечу к мужу в Дубай через Турцию. У меня есть действительный сертификат (в нем указано, что он действительный до 14.01.2023, так как я переболела 14.01.2022, к тому же там указано, что я была вакцинирована в августе 2021), но согласно правилам Дубай, связанных с ковид, документ о перенесенном заболевании должен быть не старше одного месяца….как так то? То есть мой сертификат не действительный???
Добрый день! По сертификату переболевшего не можем подсказать.
Добрый день.подскажите для вьезда в Дубай нужно сертификат(спутник V)мед страховка покрывающая Covid ,обратный билет.бронь в отеле или аренда жилья нужно предоставлять?
Добрый день! Да, с целью туризма нужно иметь билеты и бронь жилья.
Добрый день! Для ребёнка 17 лет, можно ли обойтись согласием отца для въезда в Дубаи?
Добрый день! Нужно нотариальное согласие от родителей, подойдет ли от одного родителя не можем подсказать.
Доброго дня!
Подскажите плиз, мы едем как туристы. Должно ли быть забронированное жилье на все время пребывания до обратных билетов? Сейчас у нас есть бронь на первые три дня, планировали на остальное время искать на месте. Можно ли так?
Спасибо большое за вашу работу!
Добрый день! Бронь должна быть обязательно, но часто ее не проверяют, проблем не должно возникнуть.
Добрый день! Мой сын летит к своему другу, есть билет туда и обратно. Скажите, пожалуйста, это правда, что с 1 марта кроме обратного билета нужно еще оплаченное проживание в гостинице? Сын будет проживать у друга, а не в гостинице, у него самостоятельная поездка -туризм. Что скажете?
Добрый день! С целью туризма обязательно должна быть бронь отеля.
Добрый день. 16 марта лечу в Дубай. 1 марта 2022 получила QR спутник V получается в России ПЦР тест за 48 часов до вылет делать НЕ нужно? только иметь распечатанный сертификат на англ. языке с QR кодом, страховку на срок прилёта(которая покрывает расход на лечение COVID19) и паспорт срок действия которого не менее 6 мес?
Добрый день! Да, но по поводу теста рекомендуем уточнить в авиакомпании.
Добрый день. В аэропорте Дубаи не взяли ПЦР тест на рейсе из России, что мне делать дальше? Не хочется сложностей при возвращении
Добрый день! Не можем подскзать.
Добрый день. Летим с детьми на отдых в Дубаи. Вакцинированы. Нужны ли ПЦР тесты для посадки на борт Emirates? Очень не хотелось бы сюрпризов аэропорту. Спасибо
Добрый день! Ассоциация туроператоров сообщила, что не нужны, но рекомендуем уточнить в авиакомпании.
Добрый день! Скажите действует ли в Дубае ревакцинация Спутник лайт? До этого была привита Спутником V. Потом сделала ревакцинацию лайтом. Все данные указаны в Госуслугах
Добрый день! По поводу ревакцинации не можем подсказать.
Добрый день, хотела узнать у тех кто сейчас находится в ОАЭ , работают карты виза или мастер ?!? Или платёж по карте не проходит?!?
Добрый день!
Вы пишите: «По-прежнему ОАЭ требуют у всех прибывающих в Дубай справку (тест) об отсутствии коронавируса (исключение — туристы с сертификатом вакцинации Спутник V)».
Т.е. сейчас не надо в аэропорту России тест для посадки на рейс в Дубай, если есть сертификат вакцинации, так?
Добрый день! В Дубае признали российскую вакцину Спутник V и разрешили привитым туристам приезжать без ПЦР-теста.
Добрый день! Насчет обратного билета. В ОАЭ же можно находиться 90 дней. Получается нужно все равно купить обратный билет на дату через 90 дней?
Добрый день! Для поездки с целью туризма нужен обратный билет.
Добрый день!Как обстоит ситуация на сегодняшний день с российскими гражданами?Нет каких-либо ограничений для въезда или другое?
Добрый день! Нет, по ОАЭ нет ограничений. Правила въезда прежние.
27.02
При регистрации на уральские авиалинии при наличии вакцины потребовали ПЦР. Будьте внимательны. Авиакомпания об изменениях с 26 ничего не слышала.
Более того, в Дубае тоже смотрели ПЦР и на замечание о вакцинации никак не отреагировали.
А теперь вопрос.
Прошло после тестирования в аэропорту 9 часов. Результатов моих нет. Причём у остальных попутчиков результаты были через несколько часов. Кто сталкивался? Что делать?
Здравствуйте! Мы летим в скором времени, у нас билет в один конец, нам нужен обратный по прилету?
Добрый день! Для поездки с целью туризма требуется обратный билет.
Кристина, большое спасибо за ответ!
Уточните пжт, Вы написали, что рассматриваются паспорта со сроком 3 месяца, это особенные случаи? Дело в том, что нам завтра лететь, мама пожилая, приобрели билет, а ее паспорт заканчивается 16 июня. Не хотелось бы чтобы её отправили обратно после 6 часов перелёта.
Добрый день! Уточните в посольстве, точно сказать не можем.
Здравствуйте! кто нибудь владеет информацией, если паспорт заканчивается через 3,5 месяца есть ли вероятность прилететь в Дубай? или завернут?
Добрый день! Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов, россиянину требуется действующий загранпаспорт. Срок действия загранпаспорта в ОАЭ — 6 месяцев после окончания поездки, так же рассматриваются паспорта со сроком не менее 3-х месяцев со дня окончания поездки.
Подскажите пожалуйста, срок давности вакцины Спутник, если поставлены обе дозы.
Если 1 год еще не истек с момента как поставила вторую прививку, а прошло 11 месяцев, я могу прилететь в Абу-Даби, а дальше отдыхать в Дубае?
Добрый день! Срок действия сертификата также 1 год.
Добрый день какой ПЦР тест нужно сделать перед вылетом в Дубай ? На разных источниках пишут ОТ ПЦР, РТ-ПЦР — в клиниках вообще ничего не знают!
Добрый день! ПЦР-тест.
ответ для: Ирина 07.02.2022 18:30.
.
возможно вам будет интересно, что в Абу Даби в аэропорту делают пцр тест у выхода из аэропорта.
а результат (в моем случае) пришел через 3 часа.
.
а при вылете обратно в Россию (из Абу Даби) результат пцр теста проверяли на стойке регистрации и при посадке в самолет.
ответ для: Лена 06.02.2022 18:12
.
не уверен насчет Дубая.
но в Абу Даби результат пцр теста проверяли на стойке регистрации и при посадке в самолет.
.
в основном просят QR код с приложения Alhosn.
ответ для : Любовь 16.02.2022 15:56
.
на 11 день после первого положительного пцр (согласно приложению Alhosn) — QR код в этом приложении автоматически становится зеленым (информация от мед работника в гос центре тестирования covid).
.
если надо быстрее вылететь :
— звоните в местное министерство здравоохранения,
— идите в тот гос центр тестирования covid который они назовут,
— и отправляйтесь в учреждение для изоляции (обычный отель, где приняты спец меры)
.
в этом отеле каждый день проводится общее мед обследование и при отсутствии симптомов назначают пцр тест на 4 день после первого положительного пцр.
если отрицательный (результат известен на след день), то еще один тест через день (можно попросить не через день, а на след день после первого пцр).
после двух отрицательных — QR код в приложении Alhosn автоматически становится зеленым и тогда вас выпустят из этого спец отеля.
.
ps из личного опыта :
— 13 февраля первый положительный пцр (сдан в аэропорту, результат через 3 часа),
— 14 февраля второй положительный пцр
(результат на след день),
— 16 февраля отрицательный
(результат на след день),
— 17 февраля тоже отрицательный
(результат на след день),
— 18 февраля — отпустили
(пришел результат второго пцр)
.
обычно результат пцр известен на след день (кроме первого пцр, который сдан в аэропорту и результат известен быстрее, у меня было через 3 часа)
.
pps все пцр тесты отображаются в приложении Alhosn. на местную симку еще приходит смс, но на российскую симку — бывает и не приходит смс тогда нужно проверять самому в приложении Alhosn или в приложении PH screening)
ответ для: Людмила 18.02.2022 10:37.
.
нужно приложение alhosn для передвижения между эмиратами (там стоят посты и проверяют QR код в приложении Alhosn у всех, в том числе у водителя, даже если едите на такси).
.
для этого приложения надо зарегистрироваться на сайте (где указываете вашу вакцинацию, пцр, паспорт, фото и другую информацию).
.
при этом почту лучше ука, не *.ru (как mail.ru), а например gmail.com (иначе могут быть проблемы с доставкой писем).
ответ для: Нина 19.02.2022 21:54
да, регистрация на сайте — обязательна.
оно нужно чтобы войти в приложение Alhosn.
в этом приложении сгенерируется QR код, который нужен для передвижения (внутри эмирата и между разными эмиратами).
это аналог QR кода в госуслугах — и QR внутри этого приложения просят показать везде (ТЦ, гостиницы, аэропорты и прочее).
Учтите — указывайте почту не из *.ru (например mail.ru) , а например gmail.com (иначе могут быть проблемы с доставкой писем).
вам надо поменять код на 007 (россия)
с мобильного телефона бывают сложности с заменой этого кода.
вам стоит:
1) либо зайти с компьютера
2) либо в телефоне повернуть экран на горизонтальный (как альбомный лист)
Граждане РБ , хотим лететь Гоа — Шарджа . Далее переезд в Дубай . И вылет Дубай — Москва .
Посадят ли на рейсы .???
При себе имеем отрицательные пцр тесты , аккредитованной лаборатории в Индии и паспорта вакцинации китайской прививке vero cell
Добрый день! Уточните в авиакомпании.
Добрый день, обязательна ли регистрация с получением qr-кода для посещения ОАЭ, еду в Дубай. Попыталась зарегистрироваться на сайте, но там нужно ввести телефон( поле обязательно для заполнения) , мобильный мой не проходит( может кто подскажет — стоит 00971- ( дальше как быть? ) спасибо.
Добрый день! Не можем подсказать, как быть в данной ситуации.
Добрый день.
Из содержания статьи не совсем понятно, каким туристам необходимо делать повторный тест на covid-19: прилетающим из России или гражданам России. Прошу уточнить этот момент.
Заранее благодарен!
Добрый день! Правила для граждан РФ, для граждан других стран условия могут отличаться.
Добрый день! А известны ли случаи когда туристы нарушали карантин и потом их реально оштрафовали? Как могут отследить если приложение не установлено или телефон оставлять в отеле? И ещё подскажите пожалуйста как отсчитывать 48 часов до поездки, от времени взлёта или времени прибытия?
Добрый день! Реальных историй у нас на блоге не было. Тест отсчитывается с момента готовности результата, некоторые авиакомпании отсчитывают с момента регистрации на первый рейс (нужно уточнять).
Добрый день! Какие правила прилёта в Абу-Даби? С дельнейшим отдыхом в Дубай. И обратным вылетом в Абу-Даби?
Добрый день! https://polis812.ru/blog/vezd-v-abu-dabi-novye-pravila-2022-goda/
Здравствуйте! Какие приложения необходимо установить на телефон, если прилетаем в аэропорт Дубая, берем машину в аренду и едем в отель Абу-Даби? Заранее благодарю за ответ.
Добрый день! Не можем подскзать.
Добрый день. Могу ли я прилететь в абу-даби, а отдыхать в ДУбай?
Добрый день! Да.
Добрый день! для въезда в Абу Даби срок вакцинации до 1-года или 6 месяцев?
Добрый день! Срок один год.
Добрый день! По прилёту в Дубай ПЦР тест положительный. Симптомов никаких абсолютно. По истечении 10 дневного карантина я смогу улететь в Россию, не делая повторный ПЦР тест?
Добрый день! Не можем подсказать.
Добрый день, летим в Абу-Даби не по путевке на 3 дня, за неделю зарегистрировались на https://icp.gov.ae/, пришел один qr код,а я читала, что должно быть 2 (один сразу приходит на почту, другой через пару часов). стоит ли повторно заполнить форму на их сайте? Спасибо за ответ
Добрый день! Код должен быть один на каждого туриста.
В билете Москва-Дели пересадка с учетом ковидных условий в Шардже. Возможна такая пересадка, примерно 3-5 часов.?
ДД, когда пересадка без выхода, то да. Вы так же можете уточнить это в
авиакомпании, которой летите.
Насчёт закончившегося спутника для всех, кто тоже ищет ответ: звонили в консульство, там сказали, что ревакцинация Лайтом не подходит, только две прививки спутника по-новой. Но сказали, что второй укол должен быть не позднее, чем за 7 (!!!) дней до въезда, что странно, потому что везде информация про 28 дней.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать ПЦР перед выездом из ОАЭ (Дубай) обратно в Россию?
ДВ, уточняйте в авиакомпании, котрой летите.
Добрый день. Прилетаю в Абу-даби с закончившимся сертификатом Спутника. Если сразу же уеду в Дубай, но не посадят же на карантин?
Добрый день! Не можем подскзать.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в марте летим в Абу-Даби, есть сертификат спутник V, который уже закончился (больше года). Если поставить Спутник лайт в качестве бустерной дозы и привезти два сертификата, пустят ли в эмират? Большое спасибо!
Добрый день! По поводу ревакциниации не обладаем информацией.
Добрый день! Мы хотим 6 дней пожить в Дубай, и 2 дня в Абу даби, но у нас нет вакцинации, только qr переболевшего, выпустят ли нас с пцр тестом ( 48 ч) из отеля в Абу даби и пустят ли на рейс Абу даби- Москва ?
Добрый день! Не можем подсказать.
Здравствуйте, спасибо за ваши ответы на мои вопросы .
Мы прилетели вчера в Абу Даби из страны зелёной на ковид, без вакцинации нельзя идти никуда кроме как в отель но в отеле не проверяли ничего ( pcr or vaccine) так же у нас ни где не проверяют страховку на covid мы не заполняли никакие документы и не подписывали ни где что в случае если мы заболели ковидом все расходы наши.
Приложение скачивать никакие не нужно covid test result приходит на телефон.
И вообще все было нормально, везде пишут что очень все строго и все проверяют дотошно но это совсем не так . Все уже устали от этого ковида и никого не задалбливают.
Если я прилетаю в Дубай на 7 дней, и вдруг тест который сделали в аэропорту окажется положительный, я не смогу вылететь обратно своим рейсом?
Добрый день! нет, нужно пройти карантин.
Уточните, прививка спутник v (двухкомпонентная) и далее бустерная вакцинация спутник лайт является же достаточной?
Добрый день! Въезд в ОАЭ по ПЦР-тесту, вакцинация не имеет значения.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планируем лететь из Гоа в ОАЭ и оттуда в Екатеринбург. Рейсы НЕ транзитные. По прилету требуется сейчас сдавать ПЦР тест в Эмиратах? Если до следующего рейса (порядка 5 часов) результаты теста не придут, нас не выпустят из ОАЭ? А если вдруг положительные тесты? Перед вылетом будем сдавать ПЦР-тест тут в Индии.
Добрый день! В данном случае не можем подсказать действия.
Скажите пожалуйста, как проверяют результат пцр теста на обратном пути из Дубая? Прикладываем паспорт сканируем и он покажет?
Добрый день! Не можем подскзать.
Добрый день! Читаю комментарии и ужасаюсь — у нас аналогичная ситуация. Прилетели в Дубай с отрицательными пцр (сдавали в России тест меньше чем за 24 часа до въезда) . В аэропорту взяли пцр, у троих их нашей компании отрицательные тесты, у меня PRESUMPTIVE POSSITIVE. Внимание! Это ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, то есть они сами не уверены, есть ли у меня вирус, хотя вопрос откуда, я живу со своим мужем и у него ОТР. Сказали сидеть в отеле 72-часа, что мы и делаем до повторного теста, который мы оплачиваем из своего кармана (200дрх за тест, результат в течении 24 часов) В отеле мы такие не одни, пара на нашем же этаже с такой же ситуацией, причём один человек с якобы ковидом, другой нет. Странностей полно, даже в том, что и нас и их уверяли, что «вы одни такие в отеле», но через наших друзей мы поняли, что из 4 пар (с одного самолета из одного города) 2 пары сидят на карантине. Информация повсюду разная, отель и гид анекс-тура ничего не знают и дают противоположную информацию(ну про анекс все уже наслышаны я думаю) и как итог, мы обзваниваем министерство здравоохранения Дубая сами, всю информацию тоже узнаём сами. В общем, мы думали, что у нас реально единичный случай, как выяснилось нет, именно с 22 года это частая практика. Симптомов конечно же нет, по здоровью все в порядке. Если у вас похожая ситуация, оставлю, если можно, мой инстаграм (@makelovetome22), пишите, будем разбираться со всем этим вместе, потому что одному в такой ситуации в чужой стране невероятно сложно (у меня уже закончились все успокоительные😄)
Добрый день! Если я сделала пцр-тест в Дубае, можно ли результаты загрузить на гос услуги и второй тест в России уже не делать?
Добрый день, если у теста не прошло еще 48 часов, то можете загрузить его.
Добрый вечер,я вылетаю из России в Дубай 08.02.2022 если я вакцинирована имею сертификат в любом случае нужно будет сделать пцр тест ?
Добрый день! Да, нужно сдать тест.
Добрый вечер, перед вылетом из России в Шардж сдавала анализ на пцр, был отрицательный, по прилету в аэропорту сдали повторно и оказался положительный , что таких случаях ? Мне сидеть 10 дней на изоляции, а путевка на 7 ночей как быть ?
Добрый вечер, уточняйте там, что можно сделать. Возможно можно сдать тест повторно платно.
Ребят, подскажите пожалуйста, через 72 часа после первого положительного, где сдать повторный, чтоб при отрицательном в приложении дубая сменился статус, ОООчень нужно улететь через 4 дня
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько строгий масочный режим в Фуджейре? Так же как и в Дубае?
Всё таки там «тюлений» отдых, пляжный….
Добрый день! С реальными отзывали по Фуджейре не сталкивались, не можем подсказать.
Здравствуйте. Еду в ОАЭ на пару дней, интересует такой вопрос: если я возьму страховку на 3 дня (на период запланированного пребывания), и вдруг окажется, что у меня положительный тест — значит обратно вылететь я не смогу, до истечения 10-дневного периода. Как быть со страховкой, её можно продлить непосредственно из ОАЭ, и какие условия. И какой пункт страховки выбрать, чтобы если что не продлевать дорогой отель, а отправиться «отдыхать» в местный госпиталь по страховке. Благодарю
Добрый вечер, выбирайте либо АльфаСтрахование программу Премиум Е либо ERV Optima, в них будет входить все необходимое Вам.
Вот ссылка на страницу расчета такой страховки https://polis812.ru/vzr#/
Добрый день. Прилетели 1 февраля 2022 года. Из 3 человек у меня тест положительный. Сейчас в отеле на карантине. 10 дней . После того как 10 дней пройдет вроде тесты сдавать не надо ПЦР. В приложение Ковид красный цвет в углу должен смениться на зеленый и можно везде ходить м лететь домой
на справке пцр у гемотеста 2 даты — взятие материала и выполнение анализа. какая из них считается отсчётной для срока годности теста?
Добрый день, в РФ берется дата выполнения анализа.
Здравствуйте, если у меня будет положительный тест и страховка, покрывающая лечение ковида, но не обсервацию, а отель всего на 2 дня, мне нужно будет продлевать отель, или меня могут забрать в какую-то местную больницу и лечиться буду там?
Добрый день, если у Вас будут симптомы какие-либо(температура, кашель, боль в горле и т д), то
Вас страховая компания должна направить на лечение. Если же не будет совсем ничего, то можно остаться
в отеле
Здравствуйте, у меня такая ситуация, подскажите, пожалуйста.
Имею 2 гражданства — РФ и Молдавское. По молдавскому вакцинирован и есть сертификат признанный ЕС, по РФ не вакцинировался. Могу ли я въехать по паспорту рф (т.к. для молдавского нужна виза) и показать сертификат на другой паспорт, который будет с собой?
И принимаются ли пцр тесты, сданные с гос. поликлиниках рф? Благодарю за ответ. Прилететь планирую в Абу-Даби на сутки, просто погулять. Какие ещё могут быть подводные камни?
Добрый день, к сожалению, не можем подсказать Вам. Попробуйте уточнить в погранслужбе РФ.
Вот их сайт http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm
Нужно ли сдавать пцр-тест в Дубае, чтобы лететь обратно в Россию, если я вакцинирована?
Добрый день! По правилам въезда РФ не нужно (но уточните требует ли авиакомпания).
Ребята, давайте свяжемся, кто тоже с положительным, поделимся опытом.
Я с идеальным состоянием уже 7 день на карантине в Шардже. При этом все тесты положительные. Как вылетать буду не знаю. Отель продлила до 05.02.2022 г.
04.02.2022 года закончится карантин.
Должна ли я сдавать тест, если 10 дней прошло?
Нужен ли тест для вылета?
Что делать, если тест снова будет положительный?
Пишите в инстаграм _mary_awkward_
Добрый вечер! Дочь сегодня прилетела в Дубай из Шри-ланки, стыковка 19 часов, поэтому вышла в из транзитный зоны и сдала тест. Оказался положительным. Самолёт домой в 9 утра. Что делать?
Добрый вечер, мы не можем подсказать, ей там нужно узнать что делать. Так как с положительным
тестом ее не посадят на рейс.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста я прилетаю в Абу Даби и на следующей день еду в Дубай у меня нет q code только pcr test. Я смогу прилететь в абу даби? Или не вакцинированным вообще не разрешается прилетать. Спасибо
Добрый день! С целью транзита можно, но условия лучше уточните в авиакомпании.
Здравствуйте, нахожусь по работе в ОАЭ, сертификат
заканчивается,что можно сделать.
Прилетели в Дубай 30.01 компанией , тест положительный только у меня , симптомов нет , чувствую себя отлично . Гид сказал 72 часа изоляции и можно сделать повторный, если будет отрицательный — разрешат выходить . Домой улететь чтобы не подставлять других — не вариант , сказал в аэропорту проверят по коду который клеили на паспорт что я с положительным тестом и тогда точно штраф . Сделала экспрес тест из аптеки ( около 800 рублей цена ) — положительный . Ребят , кто писал тут ранее что вы с + , напишите чем у вас дело кончилось . Интересно же
Добрый вечер! Запланирована поездка в Дубай с 5 по 13 февраля. У меня нет qr-кода. Подскажите пожалуйста, как в таком случае я могу посещать клубы, выставки, рестораны и так далее ?)
Добрый день! Ограничения только в Абу-Даби.
Подскажите, нужно ли сдавать пцр тест перед вылетом из Дубая в Россию
Добрый вечер, граждане РФ могут сдать тест по прибытии в РФ. Но уточняйте в авиакомпании
которой летите, не нужен ли им тест при посадке на рейс.
Здравствуйте,
Для не вакцинированных туристов какие правила посещения mall ресторанов и кафе? Спасибо заранее
Добрый день! Ограничения в Абу-Даби — посещение запрещено для непривитых от коронавируса граждан.
Я вот одного не понимаю: у них там что, какая-то тотальная антисанитария или может они всем один и тот же положительный тест подсовывают? Потому что просто подхватить корону это уже, скажем так, «достижение» (100тыс. заболевших на 140млн. населения это шанс 0,0007% заразиться конкретно сегодня), а ещё и бессимптомно и ещё и ровно после сдачи отрицательного теста. То есть по идее это должно быть сравнимо с выигрышем в лотерею, а в реальности это какое-то совершенно массовое явление. Да ещё и арабы эти даже приложение нормальное сделать не могут, все пишут, что оно не работает. В общем, у меня вылет только через неделю, а я уже сто раз пожалел, что куда-то собрался ехать.
Добрый вечер, это Омикрон(( очень заразный, к сожалению.
Нахожусь в Болгарии, имею сертификат о европейский о вакцинации.
Сама я гражданка Казахстана. Хочу поехать на экскурсию в Дубай.
Нужна ли мне виза? Нужно ли сдавать ПЦР перед поездкой за 72 часа?
Добрый день! Для въезда в ОАЭ нужно иметь ПЦР-тест.
Вот моя история. 22 января прилетели с мужем в Дубаи. В аэропорту сдали тест. В отеле ждали результат., который должен был появиться в приложении на телефоне. Ничего не было. Через часа три догадались просканировать круглую наклейку на обложке паспорта, которую приклеили в аэропорту. У мужа отрицательный, у меня положительный. Написала в страховую. Мне сказали звонить в DHA через приложение. Стала звонить, нажмите 2 если и т.д. То ли от того, что я была в шоке, поняла, что не смогу объяснить и не готова была сама объявляться, так как решила, что тогда сразу приедет бригада и меня заберут из нормального отеля непонятно куда. Я не дозвонилась. Муж спустился на ресепшн, сказал, что тест положительный, но симптомов нет, вакцинирована спутником v, в октябре ревакцинировалась Лайтом. Первое , что спросили «вы куда-то сообщили о результате». Мы сказали, что нет. Они предложили платно вызвать врача в номер и повторить. Сделали повторный — отрицательный. У мужа в приложении обновился статус на зелёный кркод, а у меня ничего, ни красного, ни зелёного. Я перемешалась по городу, отелю свободно. На экспо показывала свой отрицательный тест. Уехать должна была в эту субботу, но нервы мои были все равно на взводе от страха, что я нарушаю, что мои перемещения отслеживаются. В итоге вчера купила билеты и вернулась в Россию на два дня раньше. В аэропорту меня ни о чем не спрашивали. Мне показалось, что они не проверяли. В любом случае, я думаю, мне повезло с отелем, что предложили пересдать.
Добрый день! Благодарим за обратную связь!
Добрый день!
Прилетела 26.01.2022 г. тест пришёл положительный, симптомов нет.
Хотела сдать повторный тест.
Отель отказывается вызывать врача, говорит, что только через 10 дней.
Могу ли я что-то сделать в этой ситуации?
Добрый вечер, попробуйте поискать службу которая может приехать и взять тест у Вас.
Добрый вечер!
Лечу не по путевке, в туристических целях.
Нужен ли обратный билет для въезда в Дубай.
Добрый день! Цель туризма нужно подтвердить — это бронь отеля и билеты.
о положительном тесте узнаете в отеле у гида или по приложению. Отель на свое усмотрение, если у вас нет симптомов может оставить вас на карантин в номере (если вы один) если с семьей и забронирован однокомнатный номер, то придется брать еще один номер или всем садиться на карантин. если номер двухкомнатный могут разрешить быть по разным комнатам. Если есть страховка от невыезда, то расходы покрывает страховая в рамках страхового покрытия, если нет все за свой счет.
Через 72 часа можно сдать повторно тест это надо договариваться с отелем, врача приглашают они. тест платный 150 дирхам. Если тест отрицательный все здорово вы отдыхаете оставшиеся дни как полноценный член общества, если нет, то ждете еще 72 часа и молитесь, что бы следующий тест был отрицательный иначе улететь можно будет только на 10 день с момента сдачи первого теста. Билет если есть страховка покупает страховая, если нет, все за свой счет.
не пытайтесь скрывать положительный тест и втихую попытаться улететь штрафы с шестизначной цифрой в переводе на рубли.
В ОАЭ замкнутая система контроля с положительным тестом вас не выпустят из аэропорта, запрет 10 дней и только если вы сдаете тест платно вам врач дает бумагу для предъявления в аэропорту , что тест отрицательный.
если второй тест через 72 часа тоже положительный не пытайтесь где то раньше сдать тест еще раз , за сдачу теста без уважительной причины штраф 1000 дирхам.
Если есть страховка любой шаг обсуждайте со страховой и так же договаривайтесь с отелем.
Добрый день. Первый день в Дубаи. У мужа положительный тест. Чувствует себя прекрасно. Подскажите, у кого такая же ситуация ?
Добрый день. Если у меня в день прилета в аэропорту тест положительный , но я в этот же день вызвала врача в отель и получила повторный тест отрицательный, смогу я выехать на 7 дней из страны? Проверяют в аэропорту приложения C19DXB. Симптомов не было, в больницу не обращалась, никто мне не звонил, не предлагал изоляцию, отель в известность поставила, в приложении нет не зеленого, ни красного кода.
Добрый день! Не можем подсказать, подобных отзывов от наших клиентов еще не поступало.
Здравствуйте. У меня прилетает мама в Дубай и у нее нет смартфона, маме 69 лет. Она может без приложения приехать? Как быть?
Добрый день! Не можем подсказать.
Народ, кто прошёл через положительный результат по прилёту в Дубай, напишите что и как там происходит, что делать, как выбираться оттуда?
Добрый день, подскажите. При въезде в Дубай надо заранее сделать ПЦР тест на ковид, и по прилете тоже делаем, да?
Или можно ПЦР сделать только по прилете?
Добрый вечер, нужно сдавать до вылета в РФ, а затем в аэропорту Дубаи.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где именно в аэропорту делают ПЦР тест? И ещё вопрос, мы летим в Дубай не по туру, соответсвенно добираться от аэропорта до отели хотели на метро, возможно ли это и не возникнут ли у нас потом проблемы, тк результата ПЦР теста ещё не будет, а мы уже будем находится в общественном месте.
Добрый день, в аэропорту после прохождения паспортного контроля организовано пространство где берут тест,
Вы его не пропустите, так как все через него проходят. Что касается поездки на метро, подсказать не можем.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что прилетев в Дубае и находясь в Дубае все время последний тест сдается в аэропорту по прилету? То есть на 4ый день не нужно сдавать тест?
Добрый день, да, в аэропорту сдаете и все.
Здравствуйте! А для чего нужно самим отслеживать результаты теста, сделанного в аэропорту? В случае + куда общаться и надо ли? Спасибо, за ответ.
Добрый день! Не можем подсказать, в случае положительного должны связаться с вами.
Прилетели в Дубай, тест показал положительный. Был уверен, что это ошибка. Так как самочувствие отличное. Через два дня сделали повторный, показало отрицательный.
Вопрос, можем ли мы лететь спокойно домой и выпустят ли нас из страны. Ведь 10 дней карантина не прошло ещё говорят, что нужно два отрицательных в такой ситуации.
Добрый день! Не можем подсказать.
Добрый день.
Непонял насчет новых правил перелета в Абу-Даби.
Я вакцинирован и жена а сын до 16 лет не вакцинирован.
Вот правила которые мне прислала компания Wizzair:«С 10 января 2022 года ВСЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПАССАЖИРЫ обязаны получить бустерную дозу вакцины в соответствии с новыми правилами. В противном случае им запрещено выезжать за пределы ОАЭ.»
1. Дети до 16 лет должны быть вакцинированны?
2. Точно нам не прийдется при вылете из Абу-Даби делать бустерную вакцину(мы граждане России)?
Добрый день! Вот информация по новым правилам https://polis812.ru/blog/vezd-v-abu-dabi-novye-pravila-2022-goda/
Здравствуйте, мы летим в Абу-Даби, но далее на машине поедем в Дубай и вылет также через Абу-Даби. Подскажите необходима вакцины через 4 дня?
Добрый день! Вот информация по новым правилам (в том числе транзит) https://polis812.ru/blog/vezd-v-abu-dabi-novye-pravila-2022-goda/
Скажите, пожалуйста, срок годности пцр-теста все еще 72 часа до въезда в страну?
Добрый день! Да.
Собираемся с подругой на 4 дня в Абу-даби. Даты с 16 по 20 февраля. У обоих стоит спутник, у подруги 30 января будет полгода, как она вакцинирована вторым компонентом, могут ли возникнуть с этим сложности,,, спасибо заранее за ответ
Добрый день! Вот последняя информация по Абу-Даби https://polis812.ru/blog/vezd-v-abu-dabi-novye-pravila-2022-goda/
здравствуйте. для вакцинированных карантин отменен на всей территории ОАЭ больше интересует сам Дубай
Добрый день! В Дубае карантина нет при наличии отрицательного теста.
Здравствуйте, подскажите влияет ли какая именно прививка поставлена? И сколько прошло времени с ее поставки?
На некоторых сайтах пишут, что только Спутник V и нужно чтобы прошло 28 дней, так ли это?
Добрый день! Вакцинация для поездки не нужна. Въезд для всех осуществляется по ПЦР-тесту.
Здравствуйте лечу из Баку в Москву через Абу Даби пересадка длительная планирую выйти в город и посетить Дубай. вопрос- нужна вакцина? или ПЦР достаточно если сдам в их аэропорту
Добрый день! При транзите не можем подсказать условия.
Здравствуйте!
Летим в Дубай через Абу-Даби.Планировали доехать на машине из Абу-Даби до Дубая, вакцинации нет, тест будет, выпустят ли из Аэропорта в Абу-Даби в такой ситуации?Так же улетаем из Абу-Даби поэтому на машине планировали ехать обратно из Дубай, возможно ли это без сертификата о вакцинации?
Добрый день! Без вакцинации карантин, в вашей ситуации не можем подсказать.
Здравствуйте! Отрицат. результат ПЦР-теста, сданного по прилёте в Дубай в аэропорту, можно ведь применить в течение 72 ч. для посещения Дубай Экспо 2020, а не сдавать на самой выставке снова?
Добрый день, если тест действует еще по времени, то да, он подходит.
Нужен ПЦР тест вылетающим из Дубая в Россию и где его лучше сделать если нужно 16.01 2022
Добрый день, уточняйте в авиакомпании которой летите.
Здравствуйте!!! Я гражданка Киргизии в конце января собираюсь полететь в Дубай из Москвы. Пропустят ли меня в паспортном контроле??? Или там тоже нельзя заехать с третьей страны как в Москве???
Добрый день! В данном случае не можем подсказать.
Здравствуйте мы сейчас отдыхаем в отеле должны были улететь и тест положительный куда теперь идти дальше если меня выселяют с отеля ????
Добрый вечер, Вам нужно узнавать на месте, где там обсервация организована. Ну и
если не застрахованы от этого, то платить нужно будет самим.
Здравствуйте.
«Туристическую страховку проверяют несколько раз, на каждом этапе. Посадочный талон в самолет дают только после проверки теста и страховки.»
То есть нужен перевод страховки на английский? Мне почему то в альфа страховании предоставили только на русском
Добрый день, страховки все на двух языках, на русском и английском.
Добрый день!
В списке организаций, аккредитованных для ОАЭ только гос учреждения, а в списке, где тесты делают на Английском, наоборот… немного запуталась.
Подскажите, в итоге клиника из списка с английскими сертификатами подойдут для Дубая? Они также аккредитованы для оаэ?
Добрый день! Подскажите правила длительной пересадки в дубае, пересадка 11 часов выходить не собираюсь, чего ожидать?в интернете разная информация
Добрый день! Для транзитных пассажиров также нужен ПЦР-тест.
Перед вылетом сдал пцр. Отрицательнай. А после высадки положительный. Что делать?
Добрый день, тут не можем ничем помочь. Нужно уточнять уже по месту нахождения Вам.
Подскажите пожалуйста летим из Шри-Ланки — Дубай- Москва. ПЦР тест делать перед вылетом из Шри-Ланке или по прилёту в Дубай? И этим же авиалиниями летим на Москву. Где и когда нужно сдать пцр? И латный ли он в аэропорту Дубай?
Добрый вечер, Вам нужно уточнять в авиакомпании которой летите, что нужно им для посадки на рейс.
Добрый день. Подскажите, как быстро приходит результат теста в приложение? Coral Travel предлагает в туре страховку, есть ли там покрытие от короны? Если результат теста не пришел, можно ли выходить в город, ресторан? Перед отъездом нужен ли при посадке в самолёт в Москву повторный тест в аэропорту? Или уже он делается в Москве? Биометрический контроль в аэропорту, где отсканировать паспорт и получить получить талон? Как обычно, на стойке регистрации? Если в самолёте окажется пассажир с ковидом, есть ли карантин для граждан РФ? Потому как поездка составляет неделю
Добрый день! В течение 5 часов. Прочитайте договор, все компании предлагают разные страховки. Тест по прибытии в РФ.
В дополнение к предыдущему вопросу : гражданин Швейцарии, работающий как ВКС в Москве, вакцинирован признанной ВОЗ вакциной.
Добрый день. Гражданин Швейцарии, работающий в Москве, имеющий в РФ статус Высококвалифицированного специалиста Компании, при вылете из Дубая в Москву прямым рейсом должен сдавать тест?
Добрый день! При въезде в РФ иностранцы должны иметь ПЦР-тест.
Скажите пожалуйста, летим с Тайланда (там были 15 дней) в Дубай на 3 дня.
ПЦР делаем в частной клинике.
По прилёту с Тайланда же не надо сдавать тест в Дубае?
Добрый день! Правила въезда аналогичные по всем пунктам.
Добрый день! Если я была уже в стране с октября 42 дня, у меня есть ещё 48 дней? Я могу без визы опять заехать или нужно получать ее заранее?
Добрый день!Не можем подсказать.
Добрый день
Есть наличии сертификата о вакцинации
Подскажите пжл, из Москвы на Шри-Ланку транзитом через Дубай (пересадка 5-6 часов)
Нужно делать ПЦР перед вылетов из Москвы ?
Нужно делать ещё раз ПЦР по прилёту в аэропорт Дубая пока ожидаем пересадки ?
Добрый день! В статье указано, что для транзитных пассажиров нужен тест.
добрый день, а граждан РБ пускают без проблем?
Добрый день! На таких же основаниях, как и всех иностранных туристов.
Здравствуйте. Подскажите, мы летим в Дубаи (есть брони отеля с 20 по 24 число) через Абу-Даби, в Абу-Даби прилетаем в 00:20, сняли через Букинг самый дешевый отель для ночевки, утром планируем выдвинутся на автобусе в Дубаи. Мы вакцинированные.
Нам нужен специальный трансфер с аэропорта до отеля, или мы можем сесть на любое такси и доехать в отель?
Добрый день! Не можем подсказать.
Добрый день! Подскажите пожалуйста в какой лаборатории можно сдать ПЦР тест для поездки в ОАЭ.
Добрый день! В любой, которая одобрена Роспотребнадзором.
Добрый день.
Скажите,пожалуйста.
Если есть две дозы вакцины (последняя была 10 месяцев назад),хотела делать третью,но в данный момент заболела ковид,теперь не раньше,чем через пол года.В феврале лететь.Подойдёт ли мой сертификат?
Добрый день! Въезд в ОАЭ по ПЦР-тестам.
Добрый вечер, ребёнка 17 лет без прививки пустят в Абу-Даби?
Добрый день! Условия в статье https://polis812.ru/blog/v-abu-dabi-otmenili-karantin-dlya-vakczinirovannyh-rossiyan/
Скажите при вылете из Дубай в Турцию опять нужно сдавать ПЦР тест в ? если да, то где и за сколько часов?
Добрый день! Для въезда в Турцию нужен тест за 72 часа.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по возвращении из Дубая в Москву нужно сдавать ПЦР тест?
Добрый день! Если не вакцинированы, то нужно.
Правильно понимаю, что для не привитых , карантин только в Абу-Даби? Но в Дубай его нет и достаточно только пцр без прививки ?
Добрый день! Да.
Добрый день! Подскажите, если переболела и есть сертификат на госуслугах, Дубай принимает как вакцинированных?
Добрый день! Независимо от этого нужно сдавать ПЦР-тест.
Подскажите а для посещения экспо если есть справка переболевшего( срок менее 6 месяцев- нужен пцр?
Добрый день! Нужен ПЦР-тест.
Добрый вечер. Мы с мужем летим из Латвии в Дубай. Я вокценирована он нет .Его пустят в Дубай с тестом? и нужно ли ему там сидеть на карантине?
Добрый день! Карантина нет, для въезда всем нужны тесты.
Здравствуйте! Подскажите, где нужно находиться во время ожидания результатов теста ПЦР по прилёту? В любом отеле?
Добрый день! Да, в своем отеле, где бронировали проживание.
Добрый день! Стыковка в ОАЭ 12 часов. Сможем ли мы посетить ЭКСПО за это время?
Проблема в том, что нужно сдать тесты по прилёту, а потом дождаться результатов. Или можно сразу выходить?
Спасибо.
Добрый день! Нужно дождаться результат теста.
Добрый день для Граждан Украины и Турции въезд с тестом принемается или карантин?спасибо
Добрый день! Въезд по ПЦР-тесту.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для нахождения в Дубае без карантина, будет ли засчитываться вакцина Спутник Лайт?
Добрый день! Карантина нет.
Здравствуйте! Сколько по времени занимает карантин после сдачи теста по прибытию в Дубаи?
Добрый день! Как правило, в течение 5 часов приходит результат.
Добрый день. Не подскажите, летим на Шри Ланку через Дубай. Поменялось время вылета. Теперь пересадка 12 часов. Если есть вакцинация и сделаем ПЦР, то сможем выйти в Дубай на это время? Что ещё надо дополнительно? Спасибо
Добрый день! Нужен тест, других условий транзитных пассажиров не обозначено.
Добрый день! Если после вакцинации спутником прошло полгода, пустят в Абу даби?
https://polis812.ru/blog/v-abu-dabi-otmenili-karantin-dlya-vakczinirovannyh-rossiyan/
Добрый день. Прошу уточнить, если летит ребенок 16 лет, есть разрешение от родителей нотариальное, какие еще документы нужны для въезда?
Добрый день! Если вакцинирована в июле 2021 года и переболела в октябре, то тоже карантин?
Д.день!При заполнении своих данных в приложении какой телефон указывать?Свой российский?
Добрый день! Тот, по которому с вами можно связаться.
Здравствуйте. Если нет прививки, но есть тест ПЦР граждане России должны соблюдать карантин в Дубае?
Добрый день! Нет, въезд возможен и без вакцинации.
Здравствуйте. Информация о том, что прибывающие из России в Абу-Даби с 3 января 2022, отправляются на 14 дневный карантин, даже вакцинированные, верна? Если да, то как быть тем кто купил билеты на самолет, и собирался там провести всего неделю? Имеет смысл обращаться в авиакомпанию для возврата средств?
Добрый день! С 3 января 2022 года Россия исключена из списка зеленых стран. Это значит, что все невакцинированные туристы из России по приезде в Абу-Даби должны будут отправиться на 10-дневный карантин. Для вакцинированных карантина нет.
Добрый день!
Если у меня есть код о вакцинации на гос услугах. Нужно ли мне сдавать ПЦР тест для выезда в Дубай?
Добрый день! Да.
Добрый день. По последним данным ОАЭ внесли Россию с 03.01.2022 г в красный список.Всех ,(и вакцинировпнных),прилетающих из России граждан России в Абу Даби отправляют на 14дней на карантин. И сроки ПЦР теста 48 часов. Камаетмч ли карантин граждан Белаоуст, которые детчт через Москву?
Добрый день! Для граждан Беларуси не можем подсказать.
Вылетаю из Дубай 6 января Аэрофлотом в Москву. Нужен ли тест PCR для притык Спутник?
Добрый день! Гражданам РФ тесты не нужны, если не требует авиакомпания.
Добрый день. Летим в Дубай с пересадкой в Хельсинки, подскажите, пожалуйста, в приложении DBXSmart при заполнении данных о перелете в графах номер рейса и аэропорт вылета указывать первоначальный, откуда отправляемся, или тот, в котором будет пересадка, и откуда идет уже непосредственно перелет в Дубай?
Добрый день! Не можем подсказать.
Полетим транзитом через Дубай из Шри-Ланки а/к fly dubay. Нужен ли пцр тест перед вылетом.
Добрый день! Есть определенный список стран, пассажиры которых должны при транзите сдать тест.
Полетим в Уфу транзитом из Шри-Ланки. Нужен ли пцр тест перед вылетом?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, примут ли тест из Инвитро, Гемотеста и т.д., несмотря на то, что их нет в перечне организаций, одобренных Роспотребнадзором?
Добрый день! Должны принять.
Возвращаясь к предыдущему вопросу:
Для вылета в Россию тест не требуется.
Авиакомпания не будет знать, что у человека тест положительный.
Вопрос можно не сидеть 10 дней, а улететь как планировали через 4?
Добрый день! В данном случае не можем подсказать.
Подскажите. Если сдали положительный тест в Дубай, можно ли сесть на Аэрофлот и вернуться в Москву? Или сидеть все 10 дней в Дубай? Как данный вопрос отслеживается в аэропорту.
Добрый день, с положительным тестом в самолет не посадят.
МЕНЯ Интересует в каком виде должен быть тест при вылете с АБУ ДАБИ. ЕЛЕКТРОННЫЙ или на бумаге с штампом. И делают ли бесплатные тесты при вылете?
Я прилетела с 19 по 30.12 в торговых центрах и в музеях у меня не проверяли наличие теста. Только на одном рынке это проверили. Также при переезде из абу даби в Дубай в автобусе не было проверки. Только сканирование лица с помощью телефона и то не всех пассажиров.
Добрый день! Не обладаем такой информацией.
Добрый день! Подскажите, плз, более-менее точное время ожидания второго теста. Говорят, что иногда получается, что и до гостиницы не успеешь доехать, как бывает готово. Но на скрине приложения (в тексте статьи) есть информация про 48 часов. Для меня вопрос принципиальный, так как срок пребывания в Дубае один день, и похоже, что поездка теряет смысл.
Добрый день! Как правило, результаты приходят максимум в течение 3-5 часов.
Добрый вечер. есть q- код. Нужно ли при выезде из России в Дубай сдавать тест на пцр ?
Добрый день! Да
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если я привит спутником V, то нужен ли ПЦР для вылетов туда и обратно???
Добрый день! Тест нужен только в ОАЭ. При въезде в РФ привитые освобождены от тестов.
Вы оформляете страховку на английском языке ?
Добрый день, да, страховка будет на двух языках и полностью подходит для поездки в ОАЭ.
Рассчитать и оформить можно по ссылке https://polis812.ru/vzr#/
У меня с дочерью разные фамилии, нужен ли перевод свидетельства о рождении нотариально заверять ?
Добрый день! Не можем подсказать по вашему вопросу.
Летим из России в абу даби в феврале своим ходом на 3 суток…хотим сразу уехать погулять в Дубай на пару дней..затем снова в с абу даби вылететь в Россию…что для этого нужно?не возникнет ли каких либо проблем?Мы вакцинированы…нужен ли что нибудь ещё?
Добрый день! На данный момент не можем подсказать актуальные правила по внутреннему перемещению.
Здравствуйте! Вылетаю в Дубай из Перми. Имеется в виду* срок годности теста за 48 часов до того момента, как я вылечу из Перми? Или именно до прилёта в Эмираты? Просто вдруг рейс задержат, например, и я позже 48 часов прилечу
Добрый день! Ответили ниже.
Здравствуйте! Вылетаю в Дубай из Перми. Имеется срок годности теста за 48 часов до того момента, как я вылечу из Перми? Или именно до прилёта в Эмираты? Просто вдруг рейс задержат, например, и я позже 48 часов прилечу
Добрый день! Не можем подсказать, это нужно уточнить в авиакомпании, с какого момента они отсчитывают срок (регистрация на рейс или прибытие).
Добрый день! Подскажите пожалуйста, чтобы уехать из Дубай, где там можно сдать ПЦР? А аэропорту, как у нас, можно?
Добрый день! В лаборатории. В аэропорту принимают у прибывающих, а так не можем подсказать.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если мы находимся Дубае, улетаем обратно в Россию из Шарджи. Нам в аэропорте Шарджи нужен при отлете тест на ковид?
Добрый день, Вам лучше уточнить информацию в авиакомпании, которой летите оттуда.
Здравствуйте! Подскажите, а по возвращении из Дубая в Москву нужно держать карантин?
Добрый день! Нет, нужно сдать тест и загрузить на Госуслуги (если положительный, то карантин).
Добрый день, чтобы заехать в отель достаточно пцр теста и второго теста в аэропорту? Не требуют подтверждения о вакцинации?
Добрый день! Да, можно заезжать по тестам.
Здравствуйте.
Кто-нибудь имел опыт прилететь в Дубай с паспортом окончание действия паспорта меньше 6 месяцев? Спасибо
можно ли прилететь в Абу Даби и оттуда — в гостиницу в Дубай?
Добрый день! Не можем подсказать, возможен ли такой выезд.
Здравствуйте, летим из Перми в аэропорт Дубай 15.12.21, сколько годен ПЦР тест? Не понятно то ли 48 то ли 72 часа.
Добрый день! Тесты, которые сдаются в РФ теперь действуют 48 часов http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070019?index=2&rangeSize=1
Здравствуйте! Мы летим в январе из России в Стамбул, там пробудем несколько дней, потом из Стамбула вылетим в Дубай. Есть ли какие дополнительные требования при таком варианте? Кроме того что надо будет сдать пцр в Стамбуле перед вылетом?
Добрый день! Не можем точно подсказать по такому въезду.
Возможно ли транзитом лететь через Дубай? Рейс Мозамбик-Эфиопия-Дубай-Ташкент? Только транзит через Дубай. Пропустят лина рейс?
Добрый день! Транзит возможен, но нужно уточнить его правила (по ПЦР-тестам и времени).
Здравствуйте. Летим в Дубай. Есть паспорт вакцинации Спутником V, оба компонента, от апреля 21г. Ранее срок ревакцинации по нему был 9мес, это значит январь 2021г. Будет ли отслеживаться срок ревакцинации?
Добрый день! Не можем подсказать, отслеживают ли.
ДВ Я лечу в Дубай ближе к новому году из Питера.А куар код потребуется??Или только ПЦР тест надо? Спасибо ))
Добрый день! Для въезда в ОАЭ нужен ПЦР-тест.
Добрый вечер, я прилетаю в Дубай, но проживать планирую в Рас-Эль-Хайма — в этом случае я сдаю тест в аэропорту и на такси еду в другой эмират и там соблюдаю изоляцию до получения результата? Или мне обязательно нужно оставаться в Дубаи до получения результата?
Добрый день! Точно не можем подсказать.
добрый день! есть прививка спутник, все равно нужно сдать пцр перед вылетом?
Добрый день! Да, нужен ПЦР-тест для въезда.
Добрый день, а нужно ли проходить карантин по прилету в Дубай, если есть сертификат переболевшего ?
Добрый день! Карантина нет, для въезда нужно все равно сдавать ПЦР-тест.
Добрый день подскажите ПЦР тест обязательно должен быть с куар кодом
ДВ, да, сейчас все требуют тесты с кодом.
Добрый вечер.Нужен ли ПЦР тест перед полётом в Дубай полностью Вакцинированным (Pfizer)?
Добрый день! Нужен ПЦР-тест.
Для посещения экспо нужен тест ПЦР или достаточно сертификата о наличии прививки спутник?
Добрый день! Можно по сертификату.
Здравствуйте, возможен транзит через Абу-Даби туристам без вакцины? Т.е. прилет в Абу-Даби и выезд из города на арендованном авто в течении 12 часов?
Добрый день! Не можем подсказать.
Здравствуйте, в Абу даби нужна ли вакцина или только пцр достаточно
Добрый день! Въезд в ОАЭ по ПЦР-тесту.
Добрый день. Подскажите, билеты у меня в Шаржу, но проживать планирую в Дубаи, будут ли какие-то сложности с переездом из штата в штат, Знаю в Дубаи сразу в аэропорту сдают тест по прилету, а по Шарже такого нигде не читала, вот и возник вопрос
Добрый день! Не можем подсказать, уточните на сайте посольства https://uae.mid.ru/-/obnovlennaa-informacia-ob-usloviah-v-ezda-grazdan-rossijskoj-federacii-v-oae?inheritRedirect=true
Здравствуйте, скажите для посещение выставок, ресторанов, музеев и аквапарков требуется qr код? или достаточно маски? или нужно каждые 72 часа сдавать тест?
Добрый день! Только обязательное ношение масок, тесты не нужны.
Здравствуйте)
Планирую лететь с Киева в Дубай на Новый год
Вакцину не делала себе.
Скажите пожалуйста по тесту пцр можно ли въехать в Дубай?
Вакцина обязательна для въезда или нет?
Добрый день! Можно по ПЦР-тесту.
Вопрос: нужно ли сдавать пцр тест если летишь из Дубая в Минск. Гражданство РБ.
Добрый день! Нужно смотреть актуальные правила для въезда в Беларусь гражданам страны.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько дней должно пройти после второй вакцинации, чтобы можно было лететь в Дубай?
Добрый день! С момента завершения вакцинации не менее 14 дней.
Добрый вечер. 06.12. летим в Дубаи, планируем посетить Экспо 2020 в день прилёта в аэропорту Дубаи сдаём ПЦР будет ли он действителен для помещения выставки и сколько дней?
Добрый день, тест ПЦР действителен 72 часа, должен подойти. Но в любом
случае Вам лучше узнавать у организаторов выставки.
Здравствуйте! Буду в Дубае тразитом из Тайланда в Россию, нужен будет пцр тест?
Добрый день! Да ПЦР-тест нужен.
Спасибо за статью! Скажите пожалуйста, а ожидать результаты «теста по прибытии» возможно только в отеле или можно в апартаментах, забронированных через, например, airbnb?
Добрый день! Таких деталей не можем подсказать. Можно уточнить в департаменте туризма https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Скажите пожалуйста, свеже переболевшим Ковид19 нужен пцр? Читала, что пцр переболевших может долго быть положительным. Ситуация — тест пцр положительный, статус инфицирован ого заканчивается 9 декабря, 12 декабря хочу лететь в Дубай, как быть с пцр тестом?
Добрый день! Для въезда нужен отрицательный тест.
Из Дубая полечу в Турцию. Где можно сдать пор-тест в Дубае?
Требуется ли ПЦР тест при пересечении эмиратов? Прилетаю в Дубай, но отдыхать планирую в Шардже. Так же запланировано посещение ЭКСПО через несколько дней, что опять же приведет к переезду из Шарджи в Дубай и обратно
Добрый день! Актуальные правила при передвижении между эмиратами подсказать не можем.
Буду транзитом в Дубае. Время пересадки 10часов. Хотелось бы не посетить в это время город или пляж. Что нужно будет оформлять и предоставлять? Есть дети 4 и 5 лет. Спасибо
Добрый день! Если вы выходите из транзитной зоны, то все правила въезда нужно соблюдать.
Здравствуйте! Я лечу в Дубаи к подруге, буду останавливаться у неё в апартаментах. С этим проблем не возникнет? В статье написано именно про отель
Добрый день! Граждане, которые едут с целью туризма, должны иметь бронь отеля.
Добрый день. Если есть прививка и отрицательный тест, нужно ли в аэропорту сдавать ПЦР тест?
Добрый день! Все правила одинаковые, независимо от вакцинации. Нужен ПЦР-тест.
Лечу в Дубай 8 декабря. Сделана прививка Спутник (Гам-КОВИД-Вак) в Москве. Нужен ли ПЦР тест за 72 часа до вылета?
Добрый день! Нужен тест.
Так в итоге если привитый то нужен ли карантин в Абу Даби? Сначала пишите что не нужен, но далее:
Абу-Даби
Рейсы в Абу-Даби возобновлены. Но главный минус пребывания в Абу-Даби – обязательный карантин, который снова ввели.
Карантин турист должен пройти в специальном отеле и за свой счет, также нужно будет сдать тесты на коронавирус. Поэтому для отдыха данный эмират не подойдет.
Добрый день! Обновили информацию. Подробности в статье https://polis812.ru/blog/v-abu-dabi-otmenili-karantin-dlya-vakczinirovannyh-rossiyan/
Добрый день!
Хочу задать вопрос по поводу страховки медицинской в Дубае. Я знаю, что нужно в страховке указывать, что она покрывает лечение при Covid-19, но нужно ли помечать, что и пребывание на карантине тоже?
Спасибо!
Добрый день! Это указание не обязательно.
Добрый день.
Запланировали поездку в ОАЭ с прилетом в Абу-Даби и проживанием в Дубае.
Улететь также планировали из Абу-Даби.
Вы пишите, что непривитым туристам придётся пройти карантин по прилету в Абу-Даби, однако в других источниках указано, что Россию вернули в гринлист и карантин не требуется. Прошу актуализировать информацию.
И правильно ли я понимаю, что если по прилету в Абу-Даби туристы уезжают в Дубай(такси, аренда авто и тд.), то правила пребывания в Абу-Даби на таких туристов не распространяется?
Добрый день! https://polis812.ru/blog/v-abu-dabi-otmenili-karantin-dlya-vakczinirovannyh-rossiyan/
Добрый день !
Дайте пожалуйста ответ!
Какие правила вьезда в ОАЭ (Дубай) беременным женщинам ???
На момент перелета, на 1.12.2021 срок беременности у моей жены будет составлять 31 неделя…….
Пустят ли нас в ОАЭ, именно в Дубай ???
Благодарю !
Добрый день! По срокам нужно уточнять в авиакомпании. Нужна страховка, покрывающая осложнения при беременности на поздних сроках (это компания ERV) https://polis812.ru/vzr?partner_id=899
Добрый день! Подскажите пожалуйста срок действия теста отсчитывается со дня сдачи или получения? Сдаю анализ сегодня, результаты завтра, прилечу в Дубай послезавтра ближе к полуночи.
Добрый день! Срок отсчитывается с момента сдачи теста.
Здравствуйте! Лечу в Дубаи в декабре на отдых, 7 дней, отель забронирован и билеты куплены. Но срок российского загранпаспорта заканчивается в конце марта, то есть через 3.5 месяца. Смогу ли я попасть в Дубаи? На Новый загранпаспорт подать не успеваю потому что живу в Южной Корее. Помогите пожалуйста!
Добрый день, Вам лучше уточнить это в посольстве ОАЭ.
Есть прививка от карона вирус. ТЕСТ НУЖЕН. Летим в Шарджу.что нужно иметь при себе по прилету в аэропорт .
Добрый день! Да, нужен ПЦР-тест.
Есть прививка от карона вирус. ТЕСТ НУЖЕН.
Уточните, пожалуйста, какое именно приложение нужно для въезда в Дубай? В этой статье вы пишите «PH Screening», в другой — «COVID DXB Smart App».
Добрый день! Актуальная информация в статье https://polis812.ru/blog/pravila-vezda-v-dubaj-v-noyabre-kakie-vakcziny-odobreny/#12934_menuItem3
Подскажите, может ли быть
тест, сданный по прилёту в Дубаи ложным? Если пересдать и второй тест окажется отрицательным, является ли это основанием не сидеть на 10 дневном карантине?
Добрый день! Не можем подсказать, нужно уточнять на месте, или в департаменте.
Здравствуйте! Пцр тест сдали сегодня, а прилетаем в ОАЭ 22 числа, боюсь что просрочится…
ДД Скажите, я правильно понимаю, для поездки в Дубай нужен тест на корону 72 часа, страховка и загранпаспорт. Больше никаких документов не надо? Виза делается по прилету и заранее ничего заполнять не надо?
Добрый день! До вылета необходимо заполнить небольшую анкету здоровья.https://polis812.ru/blog/pravila-vezda-v-dubaj-v-noyabre-kakie-vakcziny-odobreny/#12934_menuItem3
Добрый день. Если я прилечу в ОАЭ а/п Дубай с билетом в одну сторону , то есть без обратного авиабилета -меня пустят в Дубай ? Не знаю сколько пробуду и планирую купить авиабилет обратный на месте
Добрый день! Въезд с туристическими целями должен быть с обратным билетом и бронью жилья.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если я прилечу в воскресенье в 13:00, а в понедельник в 9:30 собеседование, то есть вероятность, что результаты теста из аэропорта ещё не будут готовы, верно?
Добрый день! Как правило, результат приходит в течение 5 часов. Но точных сроков не указано.
В настоящее время нахожусь на карантине в Корчака, тест из дома отр, а в аэропорту взяли полож, хотя жалоб никаких нет, сообщила сразу в страховую, не могу понять нужен тест по окончание карантина? Ближайшая лаборатория в 40 минутах езды Шарджа, страховая сказала. Что должна сдать тест за свой счёт? Интересно каким образом? Штраф 50000 тыс дирхам, 1 млн. Рублей?
Добрый день! Все вопросы вы решаете с ассистансом.
Здраствуйте я я улетаю в Дубай потом Меккев Бишкеке А что нужно на аэропорту только ПЦР тест или или qr-code обязательно нужно или нет
Здравствуйте! Я лечу в Дакку с двухдневной пересадкой в Дубае. Могу ли я выйти в город и погулять там 1.5 дня? Нужна ли мне страховка на время прибывания в Дубае? Можно ли сдать ПЦР-тест в аэропорту Дубае чтобы пустили в самолёт до Дакки (и если да то сколько времени ожидать результатов теста ? где именно располагается пункт сдачи тестов на Covid в аэропорту?) Спасибо.
Добрый день! По вашим вопросам проконсультировать не можем. В общих правилах таких нюансов нет.
Можете показать наглядно, как будет написано на английском, что тесты отрицательные
Добрый вечер. Лечу к дочери, проживающей в Дубае. Какие документы для въезда необходимо иметь при себе? ПЦР тест, мед страховка, обратный билет на руках. Спасибо 🤗
Добрый день ! Какие правила въезда в Дубай из Израиля . Так же ПЦР тест , или нужна прививка ?
Добрый вечер, не можем подсказать, не владеем информацией по поводу въезда из Израиля.
Добрый день! Лечу в Дубай 16.12. с ребёнком 16 лет. Что нас ожидает, если у кого-то из нас по прилёту будет положительный пцр?
Добрый день! При положительном тесте нужно будет пройти карантин.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста нужно ли заполнять Health Declaration для въезда в Абу-Даби?
Добрый день! https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-abu-dabi-dlya-rossiyan/
Добрый день! В отель нас заселяют или мы сами должны обязательно заселиться в любой ?
Добрый день! Заселяетесь в свой отель, который бронировали и ожидаете результат теста, сделанного в аэропорту.
Здравствуйте! Хотим полететь в Мале с долгой пересадкой в Дубае. Можем ли мы выйти в город и погулять там часов 8-12? Нужно ли сдавать где-то пцр снова, чтобы пустили в самолет до Мале?
Добрый день! Для транзита нужен ПЦР-тест.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие действуют ограничения в период ожидания результатов второго ПЦР теста, сделанного в аэропорту по прибытии
Добрый день! Нужно находиться в отеле. Результат приходит в течение нескольких часов.
Добрый день, нужно ли сдавать ПЦР тест при вылете из Дубая в Россию?
Добрый день! Если авиакомпания не требует тест при посадке, то не нужен. Граждане РФ сдают уже по прибытии и загружают на Госуслуги.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если у меня официальный медотвод (до 22 недель беременности), могу ли я лететь в Дубай? Тесты сделаем. Но не возникнет ли проблем при перелёте и в гостинице?
Добрый день! Въезд осуществляется по ПЦР-тестам. Вакцинация не обязательна.
Добрый вечер, я переболел ковидом в сентябре, в госуслугах отмечено это есть qr код, этого мне хватит чтобы меня пустили в страну?
Добрый день! Для въезда нужен ПЦР-тест.
Подскажите, Спутник Лайт одобрен ОАЭ ? Без проблем с ней можно лететь?
Добрый день! Спутник Лайт одобрен в ОАЭ. Для въезда нужен ПЦР-тест.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, могу ли я сделать вакцину одобренную воз в абу-даби или Дубае? У меня уже стоит спутник v
Добрый день, к сожалению, не знаем ставят ли там вакцины туристам. Это попробуйте узнать
в посольстве ОАЭ.
Добрый день! Подскажите, сколько в среднем ждать результатов ПЦР в отеле?
Добрый день, обычно тест приходит в течение одного дня. Можно самим обновлять приложение и смотреть
подгрузился ли результат.
Добрый день, подскажите пожалуйста при возвращении из Дубая в Россию транзитом через Стамбул ПЦР тест надо сдавать в Дубае, транзит в Стамбуле 6 часов? Спасибо
Добрый день! Для транзита в Турции не требуется тест.
Здравствуйте, поездка в Абу Даби в январе
У меня вакцина спутник Лайт, скажите пожалуйста она катируется в Абу-Даби?
У мужа нет вакцины, потому что переболел ковидом месяц назад, есть сертификат переболевшего с кр кодом, это подойдёт для въезда в Абу-Даби?
(Пцр тест делать перед вылетом надо знаю)
Добрый день! https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-abu-dabi-dlya-rossiyan/
Скажите, пожалуйста, планируют ли отменить пцр тесты по прибытии в Дубай? Много ложноположительных результатов.
Добрый день! Пока такой информации нет. Действующие правила не менялись.
Скажите спутник v подойдёт ли нет для посещения Дубай?! Я из Казахстана
Добрый день! Да, но прививки не заменяют тестирование.
Подскажите, пожалуйста, если летим на месяц в арендованную квартиру- декабрь/январь, нужно ли соблюсти какие либо дополнительные условия? Ведь ваучера у нас не будет
Добрый день! Для въезда с туристическими целями требуется бронь отеля. Уточните правила в департаменте https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Подскажите пожалуйста, в одной статье читала, что инвалидам так же как и детям не нужно сдавать ПЦР тест при поездке в эмираты. Так ли это? И если так , то как подтвердить, справка об инвалидности же на русском языке….
Добрый день, к сожалению не можем Вам ответить. Мы нигде не слышали о таком. Лучше всего Вам
уточнить эту информацию в авиакомпании, которой будете лететь. Они точно знают кому нужны тесты ПЦР.
здравствуйте.
летим авиакомпанией Эмирейтс.
я правильно понимаю, что в билет входит мед страховка ( с покрытием от коронавируса) и дополнительную медицинскую страховку делать не надо?
Добрый вечер, Вам нужно уточнять эту информацию в авиакомпании.
Вакцина Спутник Лайт подойдёт для посещения ЭКСПО 2020?
Добрый день! Российские туристы смогут посетить выставку с COVID-сертификатом о прививке любой из трех российских вакцин. Для непривитых ПЦР-тесты.
Летим транзитом через Абу-Даби, с выходом в город, время транзита не превышает срок теста, можно ли по нему зарегистрироваться на рейс вылета из Абу Даби?
Добрый вечер, к сожалению, не можем подсказать. Лучше уточнять информацию в самом парке
развлечений.
Добрый день. Подскажите, требуется ли мне согласие бывшего мужа на мою поездку в ОАЭ с нашим общим ребёнком? Если да, то нужен ли перевод на английский или арабский языки и заверение нотариусом перевода.
Добрый день! С одним из родителей ребенок может выезжать без разрешения.
Здравствуйте! 29.10.21 прилетели в Дубай. Имею отрицательный результат. 5.11.21 хочу посетить Феррари-парк. Пустят?
Добрый день, к сожалению, не можем ответить на Ваш вопрос. Лучше обратиться в сам парк для
уточнения информации.
Здравствуйте! Выпускают ли за пределы отеля ? Чтобы, например, отправить открытку. И есть ли возможность отправить открытку передав в отеле кому-нибудь? Отель Fairmont Ajman.
Добрый день, подскажите пожалуйста летим в Дубай через Стамбул, слача ПЦР теста в аэропорту будет бесплатная или нет.? Отель забронирован в Шардже, тест который будет сдан в аэропорту Дубая достаточно будет или нет? Спасибо
Добрый день! Тест в аэропорту бесплатный. Если тест еще будет действителен, подойдет.
Добрый день, летим в дубаи 8 ноября. Муж привит спутником v, обе дозы, сертификат о прививка на англ но с указанием российского паспорта (на гос. Услугах), я- официально переболела с 1. 10 по 21.10 с сертификатом на гос услугах… Надо ли нам сдавать пцр тест?
Добрый день! Нужно сдавать тесты, поскольку прививки не заменяют тестирование.
Добрый вечер! В статье нет информации.
Наш план: 5дней в Дубае, затем в Аджман в отель на неделю.
Отсюда вопрос:
Нужно ли пцр тест в Дубае делать перед поездкой в Аджман? (72 часа то пройдёт с аэропорта). Спасибо
Добрый день! Уточните на сайте https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Добрый день! Если я полечу в Дубай и захочу посмотреть достопримечательности, nhw? какие документы мне нужны для посещения? Срока действия моего пцр на территории ОАЭ хватит, или мне перед походом в каждый магазин нужно делать тест?
Добрый день! Тесты нужны только для перемещения между эмиратами.
Добрый день! Наши сотрудники летят на Dubai expo. Все вакцинированы Спутником. Кто-то одной дозой, а кто-то уже двумя. Нужно ли им проходить ПЦР-тесты?
Добрый день! Привитым туристам необходимо предоставить подтверждение хотя бы одной дозы любой вакцины COVID, признанной любой страной-участницей Expo или ВОЗ.
Если не вакцинированы, то нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
Подскажитепожалуйста.вылетаю в Дубай на 21 день через 2 дня, а срок действия загранпаспорта заманивается через 3,5 месяца, что делать?
Добрый день, вылетаю из Дубай в Минск2 ноября, надо ли мне сдавать ПЦР тест перед вылетом и будет ли самоизоляция по прилету
Добрый день! По прилете в эмират Дубай ПЦР-тест оказался положительным, вызвал врача в номер, сделали повторный ПЦР-тест, он отрицательный, какие действия нужно предпринять? Поездка на 7 дней, 6.11 вылет обратно
Добрый день! Обратитесь с вопросом в департамент туризма https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Добрый день,в ноябре лечу в Дубай на пару месяцев,жильё забронировали на Airbnb,обратный билет ещё не покупали,планируем жить пару месяцев,подскажите,по прилёту не нужно предоставлять обратный билет и подойдёт ли для проверки бронь на сайте Airbnb? Спасибо
Добрый день! Граждане, которые въезжают с туристическими целями должны иметь обратный билет.
Прилетели в Дубаи 25.10.2021 Прямой рейс из СПб. Тест на covid в аэропорту Дубая не проходили. Никому из нашего самолета его не делали. Что делать?
Добрый день! Не можем подсказать. Обратитесь в https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Какие ещё документы нужны для въезда в Дубай кроме страховки и пцр?
Добрый день! Я непривитая,на 11-й день пребывания в Дубаях я смогу съездить в Абу -Даби из Дубаев ? Посетить мечеть
Или нет ? Без карантина ? Обяжут к карантину или нет
Добрый день! Актуальные условия въезда в Абу-Даби в статье https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-oae-zimoj-2020-2021/
Здравствуйте !хочу спросить хотим полететь в Дубай и остановиться не в отеле а у знакомых это возможно сейчас .Просто раньше всегда так летала
Добрый день! Нужна бронь отеля.
Добрый день! уточните, плиз, какое из приложений нужно скачать для туристов, прибывающих в Дубай в ноябре 2021г.: PH Screening или
COVID19 — DXB Smart App 12+Dubai Health Authorit, или без разницы…)?
Добрый день! Второй тест нужно сдавать на 6ой день пребывания в ОАЭ. Скажите, если вылет обратно именно на 6ой день, придется сдавать этот дополнительный тест?
Добрый день! Не можем точно подсказать. Возможно подскажут по данному вопросу по телефону 81097126721797.
Здравствуйте! В конце декабря 2021 года я лечу в Дубай, жить буду у дочери в квартире в Абу-Даби. В аэропорту Санкт-Петербурга, из которого я вылетаю, необходимо предоставить какой-либо документ, что я буду проживать у дочери? То есть, что у меня нет брони отеля.
Добрый день! У вас должен быть ваучер на туристические услуги. Нужно сделать бронь в отеле.
Добрый день, подскажите нужно-ли сдавать пцр в аэропорту Дубая по прилету из Казахстана
Добрый день! Нужно.
Я был в Дубае и никакой страховки не спрашивали.
Страховка входит в перечень обязательных документов.
Добрый день , если у меня пересадка 5 часов в шардже , мне нужно тоже тест делать ?
Добрый день! Для транзитных пассажиров также нужен тест по всем правилам въезда.
Добрый день, при заполнении декларации о состоянии здоровья какой аэропорт указывать при вылете если я лечу с пересадкой. Первичный или тот, что на пересадке? Или нужно писать два?
Добрый день. Подскажите нужна ли страховка , летим из Тегерана в Дубай 4го и 7го обратно, гражданин РФ. Есть прививки
Добрый день! Страховка обязательна на все дни пребывания в стране.
здравствуйте. нужно ли сдавать тест , если у меня есть сертификат о вакцинации?
Добрый день! Да, наличие вакцинации не освобождает от тестирования.
Здравствуйте! У нас с мужем есть билеты в Дубай из Москвы на 03.11.2021 (с пересадкой через Стамбул). Муж старше 60 лет. Сообщите, пожалуйста, могут ли не разрешить ему лететь так как полет приходится на период объявленного локдауна. Спасибо!
Добрый день! Не можем подсказать по данному вопросу.
Здравствуйте. Одобрен ли спутник light ? Спасибо
Добрый день! ОАЭ одобрили однокомпонентный «Спутник Лайт».
Добрый день!
Прилетаем в Шарджу, жить будем в Дубае. Улетать будем из Дубая. С этим могут быть какие-то сложности, если это другой эмират?
Здравствуйте !Летим с мужем в Эмираты из Хабаровска прямым рейсом .Имеются у обоих прививка спутник 5 .Что ещё потребуется нам сдавать «по ковиду»,где и когда ?
Добрый день! В статье все расписано.
Здравствуйте! Через неделю лететь в Дубай. Приложение COVID-19 DXB установилось, но пишет, что не совместимо с моей Sony Xperia. Удалось зарегистрироваться на айфоне знакомого. Обещал держать в курсе и сразу прислать скрин QRкода.
Скачала ещё PH Scribing, но оно тоже не понятное. На сайте оно переводится на русский и при вводе адреса Эл почты выдаёт ошибку. Что делать-то? Очень нервничаю. Летим с ребёнком 11 лет, в декабре ему 12 стукнет, надо ли ему ПЦР-тест? Тур уже 1,5 года висит, надо ехать, но страшно.
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Добрый день! По данному вопросу подсказать не можем.
Добрый день, какова обстановка в Дубае сегодня для невакцинированных?
Понятно, нужен PCR тест 72ч.
Нужны ли тесты (какие?) для посещения:
— ресторанов
— достопримечательностей (музеев, аквариумов, башен)
— молов
— мероприятий (опера, верблюжьи бега)
— экскурсии
— спа?
Маски все ещё повсеместно? Даже на пляже и на улице?
Спасибо.
Добрый день! Тесты не нужны, масочный режим обязателен.
День добрый!
Подскажите пожалуйста, если по прилёту в Дубаи, тест оказался положительным, но мы не установили приложение по самоизоляции, а 10 дней самоизоляции прошли, нас выпустят из страны?
Добрый день! А как был зафиксирован факт самоизоляции? По данному вопросу обратитесь https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Является ли обязательным сертификат о вакцинации по прибытии в Дубай,или достаточно отрицательного теста на короновирус.
Добрый день! Можно въехать в страну по ПЦР-тесту.
Здравствуйте! Прилетаем в Шарджу. 4 дня планируем провести в Шардже, потом переехать в Дубай. Будут ли действительны тесты, сделанные в Шардже?
Добрый день! Если срок тестов еще не истекает, то да. 72 часа — это 3 дня.
Подскажите, пожалуйста, какие правила для въезда в Абу-Даби для детей ( 14 и 9 лет)? Если родители вакцинированы , можно ли поехать на экскурсию с детьми, или к ним применяется правило 10дневного карантина?
Добрый день! https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-abu-dabi-dlya-rossiyan/
Сколько по времени ждать результат пцр теста сделанный в аэропорту Дубая. Спасибо
Добрый день! В течение нескольких часов должны быть готовы результаты, ожидать можно в своем отеле.
Кристина, добрый день! Есть два вопроса:
1. Какие страховые компании реально оплачивали нахождение в ковидном отеле? Дело в том, что столкнулись с информацией, что некоторые страховщики (Ресогарантия, Сбербанк и т.д) отказывались платить за размещение заболевших в отеле, тк DHA не предоставляет оригинал ковид-теста.
2. Мобильное приложение: мы летим Emirates, они указывают, что нужно приложение Дубайского аэропорта, но у вас в статье указан PureHealth. В таком случае, скачать нужно оба?
Добрый день! С отзывами по данному вопросу еще не приходилось сталкиваться. Самые лучшие условия страхования у компании ERV (именно самостоятельно оформленная страховка, а не та, которая идет в путевке). Скачайте оба приложения, требования авиакомпаний могут отличаться.
Здравствуйте! А если сделаны 2 прививки все равно нужен тест для въезда в Дубаи?
Добрый день! Да
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста действует ли на сегодняшний день бесплатная виза в Дубаи для украинцев 30+10 дней?
Спасибо
Добрый день! Информации об отмене в связи с пандемией не было, значит действует.
Кристина,спасибо за ответ,что украинцам 30 дней без визы,но тут возник следующий вопрос,помимо теста на английском языке,что нужно ещё иметь при себе???страховку о здоровье??
Страховка с покрытием коронавируса обязательна на весь период пребывания в стране. Можете предварительно рассчитать цену на ваши даты и сравнить разные страховки. https://polis812.ru/vzr?partner_id=899#/
Добрый день! На сайте Emirates появилась информация от 6 октября 2021 года, что привитым Спутником гражданам РФ не нужно сдавать ПЦР-тесты по прилету. Достаточно только показать сертификат о вакцинации. Подскажите, есть ли подтверждение данной информации? Спасибо.
Добрый день! На сайте Посольства пока никаких изменений по правилам въезда нет.
Нужен обратный билет для въезда в дубай
Добрый день! Да, нужен обратный билет.
Здравствуйте. Из Москвы в Дубай летим, вакцинированы. нужен пцр-тест?
Добрый день! Въезд по ПЦР-тесту.
Добрый день. Помогите определиться. Я 1.11 должен вылететь и Абу Даби на о. Сокотра. Как мне лучше добираться до ОАЭ? напрямую лететь в Абу Даби (время стыковки в Абу Даби 8 часов) или через Дубай и оттуда шатлом в Абу Даби
Добрый день! Все условия въезда на текущий момент в статье про Абу-Даби https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-abu-dabi-dlya-rossiyan/
Добрый день
Собираемся 6го ноября в Дубай
Путевки куплены
Подойдёт ли результат теста на англ языке сделанный в Гемотесте?
Вроде слышал что да.
Добрый день! Да, обязательно на англ.яз. такие лаборатории подходят.
Подскажите жителям Украины не имеющим биометрического паспорта действительно разрешено находиться 30 дней в ОАЭ???то есть не нужно делать визу на месяц?
Добрый день! Да, безвизовый въезд на 30 дней.
Я не вижу информации в статье выше где написано про «Декларацию о состоянии здоровья», где взять форму, как заполняется, и т.д. Можете пояснить
Заполняется при регистрации на рейс.
Добрый день. Подскажите когда вылетаю из Москвы нужно заранее подавать сведения о вылете в Дубаи на каком-нибудь сайте для регистрации вылета? Так как когда в сентябре летала в Грецию, то подавала сведения о вылете на сайте о вылетающих, без него бы не посадили на рейс бы. Заранее спасибо за ответ!
Добрый день! Все условия въезда прописаны в статье.
Добрый день ещё раз! Спасибо большое за ответ! Но так и осталось не ясно, кто должен нас направить на обследование и самоизоляцию. На данный момент мы сами самоизолирование в гостинице и никуда не выходим. Должны ли мы об этом куда-то сообщить?
Заранее спасибо за ответ!
Добрый день! Если еще актуально, попробуйте обратиться в министерство туризма https://www.visitdubai.com/ru/contact-us
Скажите пожалуйста, если я возьму билет из Каира в Дубай, с пересадкой на автобусе в Абу Даби. Заставят проходить карантин в Абу Даби?
Добрый день! Если турист приезжает из другой страны, которая есть в зеленом списке, то карантин проходить не нужно. Понадобится только свежий тест. Подробнее в статье https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-abu-dabi-dlya-rossiyan/
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли сдать ПЦР-тест для полёта в Дубай не в аккредитованной лаборатории для посещения ОАЭ, а в другой, где выдают справку на английском языке? Н-р Инвитро, Гемотест.
Добрый день! Точно подсказать не можем, но должны подойти тесты этих лабораторий.
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, что делать, если пцр по прилету в Дубаи показал положительный результат. Какие меры самоизоляции необходимо предпринять? Заранее спасибо!
Добрый день! Вас должны направить на обследование и самоизоляцию (если признаков заболевания нет).
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, я вычитала в каких то правилах, что если мы летим в Дубаи из Барнаула с пересадкой в Москве, то ПЦР тест должен быть у нас из Москвы, а не из Барнаула
Добрый день! Главное, чтобы тест был не просрочен. Если вы летите с пересадкой, возможно срок теста уже будет подходить к концу и лучше сдать прямо перед вылетом. Если по срокам все проходит, то можно из любого города.
Для вылета в Россию из Дубай нужно ли сделать тест?
Добрый день! Сдать тест нужно при возвращении в РФ и загрузить результат на сайт Госуслуг.
Здравствуйте. Планирую в декабре посетить ОАЭ. Аэропорт прилёта Дубай. Отель забронировал в Аджмане. Хотелось бы посетить ЭКСПО 2020. Смогу ли я передвигаться между эмиратами Дубай-Шарджа-Аджман при наличии вакцинации и отрицательного ПЦР теста?
Добрый день! Сейчас передвижение между эмиратами (внутри ОАЭ) разрешено.
Добрый день!Подскажите,по прилету в Дубай,имея свой пцр-тест и экспресс-тест в аэропорту,достаточно ли этих данных для нахождения в отпуске на протяжении 15 дней в Дубае/отеле и тд?
Добрый день, да. Все шаги прописаны в статье.
Правильно ли я поняла ваш ответ, если пассажиры покидают транзитную зону (выходят в город, то необходимо будет бронировать отель, в котором дожидаться результата бесплатного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту), зарегистрироваться в приложение PH Screening, иметь на руках мед.страховку на период пребывания в Дубае (1 сутки), отдельная виза не нужна. Если соблюсти все эти требования, то пассажир может покинуть транзитную зону. Кроме бесплатного ПЦР-теста в аэропорту больше никаких тестов сдавать не надо перед вылетом в Россию?
Да нужно будет сдать тест. А при возвращении в РФ, вы также должны сдать тест и загрузить результат на Госуслуги.
Добрый день. Скажите пожалуйста, если пассажир гр. РФ летит из ЮАР транзитом через Дубай, стыковка составляет более 10 часов. Если такой пассажир выйдет в город нужна ли ему будет виза, прохождение дополнительных ПЦР-тестов (если соблюдено условие сдачи ПЦР теста в ЮАР за 72 часа до прибытия в Дубай), скачивание каких-то приложений?
Добрый день, если покидать транзитную зону, то нужно соблюдать все правила пребывания в ОАЭ.
Добрый день. Подойдут ли результаты ПЦР-теста, распечатанные с сайта Госуслуги на английском языке, сданные в аккредитованной лаборатории для посещения Дубай? Их не нужно заверять в самой лаборатории?
Добрый день. Уточнений по этому поводу нет. Главное, чтобы справка была в печатном варианте на английском языке.
Собираюсь ехать в Абу-Даби, на выставку. Уже понятно, что для непривитых нужен карантин. А если есть прививка, кто и как ее проверяет? Когда она должна быть сделана? Какие из наших прививок котируются?
Добрый день! Новая информация по Абу-Даби в статье по ссылке https://polis812.ru/blog/novye-pravila-vezda-v-abu-dabi-dlya-rossiyan/
извиняюсь, не правильно понял, карантин только в Абу-Даби!
Да, верно
так Дубай Этот крупнейший город ОАЭ получается 10 дней карантин ?
Кристина Огромное спасибо за ответы ))))
Рады помочь!)
Здравствуйте ,собираюсь в Дубаи на месяц ехать, если спустя 2 недели после пребывания в Дубаи съездить в Абу Даби на 1 день на экскурсию и я вакциниррвана спутником 5 нужен ли еще тест и 2ой вопрос открыта ли главная мечеть для посещения туристов в Абу Даби ?
Добрый день, актуальную информацию можно посмотреть на официальном сайте туризма ОАЭ https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel
Карантина для привитых нет, тест нужен.
Если турист из России вакцинирован ему надо будит сидеть на карантине 10дней?
или только сдать тест в аэропорту ?
Добрый день, карантин только в одном эмирате введен.
добрый день. такой вопрос С любой вакциной от короны можно ехать в Эмираты? или не все вакцины пропускают?
Добрый день. Одобрен только Спутник V. Сертификат на английском языке с сайта Госуслуг должен подходить.
Добрый день! Семья 4 человека — 2 взрослых и дети 20 и 13 лет. Взрослые и 20-летний ребёнок привиты двумя дозами Спутник V, а 13-летний нет, потому что не прививают в таком возрасте. Как быть со въездом в Абу-даби? Планировали побыть там пару дней и уехать на машине в Дубай и дальше по побережью.
Добрый день, по детям никаких уточнений не нашли. Можете уточнить вопрос на официальном сайте туризма ОАЭ https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel
Приложение не работает — нет возможности зарегистрироваться, вообще нет никакой формы для этого…
Добрый вечер. Если я планирую провести отпуск в Доминикане, а через неделю поехать в Дубай. Не будет ли у меня проблем на границе? (Из за посещения другой страны и то, что не прошло ещё 2 недели?)
Добрый день, к сожалению, не можем подсказать по данному вопросу.
Здравствуйте! Не подскажите, если я лечу транзитом : прилетаю в 11 дня и улетаю в 2 часа ночи. При этом я буду не в отеле, а у подруги. Нужно ли бы мне будет также делать второй тест на ковид? Нигде не могу найти информацию.😞
Добрый день. Тест нужно будет сделать сразу в аэропорту.
День добрый, помогите разобраться
я вакцинирована спутником + сын 7 лет, прилетаем в Дубай тут все понятно, через 4ночи хочу вылететь из Абу Даби в Бахрейн
я сдаю ПЦР за 48ч до заезда в Абу Даби на машине, 1 ночь в отеле при аэропорту хочу остановиться и на утро вылететь в Бахрейн.
карантин проходит мимо меня в таком случае? Спасибо
Добрый день, если вы имеете в виду про транзит — то не более 12 часов.
Скажите, пожалуйста, должен ли быть qr-код на справке ПЦР?
Или это не обязательно?
Добрый день, достаточно оригинальной печати, qr дадут в аэропорту.
Здравствуйте. В чем заключается соблюдение самоизоляции в Дубае? Мы прилетаем в Дубай, сдаем бесплатный ПЦР в аэропорту, а дальше нужно изолироваться в какой-то другой отель или в свой?
Добрый день, в своем отеле вы ожидаете результаты, но они должны прийти в течение нескольких часов.
Скажите, пожалуйста, при въезде в Абу-Даби из Дубая на машине нужен ПЦР-тест? Приравнивается ли к вакцинированному человек, переболевший ковидом менее 6 месяцев назад?
Добрый день. Если турист прибывает в Абу-Даби из других эмиратов, но в этих эмиратах он пробыл менее 10 дней и не вакцинирован, действует самоизоляция на срок 10 дней минус количество дней, проведённых в других эмиратах.
Если турист прибывает в Абу-Даби из других эмиратов, но в этих эмиратах он пробыл больше 10 дней, то въезд без карантина.
Когда примерно откроют чартерные рейсы в Дубай ?
Добрый вечер, у нас нет такой информации.
Здравствуйте, правда ли, что действует правило 30+10 (для тех, кто прилетел по бесплатной визе даётся ещё 10 бесплатных дней?)
Добрый день, вообще должен действовать льготный период +10 дней, но на данный момент не можем подсказать доступно ли это правило в связи с пандемией.
Здравствуйте. Могу ли я не соблюдать самоизоляцию в отеле до получения результатов теста, сделанного в аэропорту Дубая, если у мня на руках тест, сделанный в России, и 72 часа с момента его выдачи еще не истекли?
Добрый день, нужно все равно соблюдать, но результаты приходят быстро.
Добрый вечер! Нужно ли мне сдавать ПЦР-тест для въезда в Дубай, если я прошла полную вакцинацию Спутником V? Или достаточно только будет показать сертификат?
Добрый день. Нужно сдавать тест.
Скажите, прилетая в Дубаи первые сутки живу в одном отеле (всего 1 ночь), а днём еду в другой отель. Если за пол суток результат теста не прийдет, то смогу ли я уехать из отеля и ждать результата с другом?
И ещё, смогу ли я на машине поехать в Абу-Даби через 7 дней пребывания в Дубаи (и поселиться там в отеле)?
Добрый день, результат обычно приходит быстрее. Для въезда в Абу-Даби невакцинированным нужно пройти карантин 10 дней в одном из специальных отелей.
Подскажите нужен ли обратный билет если я назад не планирую возвращаться а искать работу
Добрый день, вам нужно оформлять рабочую визу.
Здравствуйте. А на какой номер придёт результат теста (и какой номер указывать в приложении) свой или надо приобретать местную сим карту? Спасибо)
Добрый день, нужно скачать приложение и активировать на свой действующий номер.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, если мы прилетаем в Дубай, важно ждать результата теста именно в Дубае, или мы можем его ожидать в отеле другого эмирата (мы сразу по прилёту хотим уехать на авто а Фуджейру)?
Добрый день, скорее всего вам нужно дождаться результата. Ведь необходима «самоизоляция» до момента выдачи результатов.
Добрый день, скажите пожалуйста по возвращении в Минск из Дубай нужен тест на коронавирус?
Добрый день, вам нужно смотреть правила въезда в вашу страну.
Добрый день! на некотором сайте указано, что в Шарджу можно въехать только при билете типа RT. Это верно? Можно ли лететь Москва — Шарджа, Дубай- Москва?
Добрый день, никакой официальной информации по данному вопросу не нашли. Поэтому точно подсказать не сможем.
Имеет ли значение авиакомпания, которой прилетаешь в Дубай, если полет с пересадкой в Дохе или Стамбуле?
Добрый день, нет. При соблюдении правил транзита страны, через которую летите.
Здравствуйте, скажите пожалуйста мы летим 18.09. В Абу Даби из России. Нас закроют на карантин в другой отель?
Добрый день, информации об отмене карантина не было. Если вы прошли полную вакцинацию против коронавируса, то проходить карантин не нужно.
Добрый день,
С какого момента идёт отсчёт 72 часов, с момента взятия соскоба или с момента выдачи справки?
И для перемещения между эмиратами после истеченмя 72 часов надо будет заново сдавать тест? (рас аль хайма, шаржа, Дубай)
Добрый день, отсчет с момента взятия анализа. На сухопутных пунктах пропуска нужен ПЦР-тест
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вылет из России вечером 29 числа, а прилёт в ОАЭ 30 числа рано утром, с какого числа оформлять страховку?
Добрый день, Елена. Страховка должна действовать весь период пребывания за границей — соответственно, с 30. Но некоторые опции распространяются не только на отдых за границей (потеря багажа, документов и т.д.) и в данном моменте при страховом случае могут возникнуть вопросы. 1 день в цене не сильно сыграет роли, поэтому рекомендуем с 29 оформлять.
Читала отзывы про приложения Al Hosn и PH Screening, они не работают. Что делать в таких случаях, как узнать результат?
Добрый день, при сдаче теста нужно уточнить сайт для проверки результатов, либо они должны прийти по смс.
Спасибо за статью! Очень подробно!
Скажите, а известно вам вход на выставку Экспо 2020 свободный?
То есть если сданы все пар тесты, не потребуется еще сертификат вакцинации для посещения выставки?
Благодарю заранее!
Добрый день. Благодарим за обратную связь! На данный момент относительно выставки: при посещении не будут требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Но всем присутствующим придется соблюдать антиковидные меры безопасности.
Добрый день
какую лучше страховку купить для Дубая, у какой страховой компании есть представительство в ОАЭ ?
Добрый день, Андрей. Тут подробно рейтинг страховок https://polis812.ru/blog/rejting-mediczinskih-strahovok-dlya-poezdki-v-oae-top-6/
Лучшим вариантом будет ERV https://polis812.ru/vzr?partner_id=899