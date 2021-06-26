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Как туристу получить медицинскую помощь в Турции? Для поездки в Турцию в 2023 году путешественники обязательно должны оформлять туристическую страховку. В данной статье подробно рассмотрим, как работает страховка для Турции, а также приведем актуальный рейтинг полисов на 2023 год.

Зачем оформлять страховку в Турцию

В последние годы Турция является лидером по происшествиям за границей. Это объясняется большим потоком отдыхающих и другими обстоятельствами. Осложняет ситуацию коронавирус, который добавился к стандартным страховым случаям (травмы, отравления, аллергии, ожоги и т.д.).

Почему не подойдет страховка из пакетного тура?

Без страховки невозможно быстро получить необходимую медпомощь. Даже если вы покупаете пакетный тур, куда уже включен полис, рекомендуется оформить страховку самостоятельно.

В страховках, которые идут вместе с путевкой много ограничений по страхованию, в большинстве случаев такие полисы бесполезны. Турагенты включают в туры самые дешевые страховки, чтобы не сильно повышать их стоимость.

На такие страховки много негативных отзывов, и это вполне оправдано. Нужные риски в них отсутствуют или по ним снижено страховое покрытие, которого не хватит на оказание помощи, и турист будет доплачивать за лечение из своих средств.

Почему не подойдет страховка Евроинс (ранее — ERV) из пакетного тура?

Один из частых вопросов при оформлении страховки в Турцию: зачем мне покупать страховку, если в путевке и так лучшая страховка Евроинс (ранее — ERV)?

Действительно, Евроинс является самой лучшей туристической страховкой, и она включена в туры. Но есть один важный момент – в путевке идет программа «Полное покрытие», которая является самой ненадежной. В итоге вы получаете бесполезный полис под знаменитым страховым брендом.

Данная программа от страховой Евроинс разработана специально для туристических компаний, и чтобы снизить цену все риски максимально урезаны.

Что учесть при оформлении страховки в Турцию

Полис нужно оформлять в страховой компании, но оказывать помощь туристу будет сервисная компания (ассистанс), у которой со страховщиком заключен договор. Ассистанс-компании находятся в разных странах и могут напрямую помогать путешественникам, которые оказались в сложной ситуации.

Ассистанс имеет договоры с клиниками Турции, связывается с пострадавшим, дает все необходимые указания, направляет запрос в страховую для выплаты денег и т.д.

Поэтому первое, на что нужно обратить внимание — страховая и ассистанс. Вам нужно выбрать не просто хорошую страховую компанию, а именно пару «страховщик и ассистанс». Бывает, что у хорошего страховщика продается полис с не самой ненадежной ассистанс-компанией.

В нашем рейтинге рассмотрим только хорошие связки страховщика и сервисной компании.









Рейтинг страховок для Турции ТОП-5

1.Евроинс (ранее — ERV)

Ассистанс: Балт Ассистанс.

Цена страховки в сутки: от 160 руб.

Страховая сумма: 40, 50, 100 тыс. евро на выбор.

Покрытие коронавируса: Включено в страховку.

Опции: Имеет самый широкий перечень страхуемых рисков. Единственная страховка, которая подходит для беременных, поскольку покрывает осложнения беременности.

Евроинс самый надежный полис для путешествий с детьми. Сюда включены детские заболевания, а также стоимость при оформлении на ребенка не увеличивается, как во многих компаниях.

Помимо медпомощи покрывает расходы на решение юридических вопросов, а также при задержке рейса.

Плюсы: Евроинс — европейская компания, которая имеет своего собственного ассистанса. То есть сотрудничество компаний налажено очень хорошо, а значит и туристы своевременно получают помощь.

Отзывы о страховке Евроинс (ранее — ERV):

СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ Евроинс

2.Oxygen Premium

Ассистанс: Oxygen Assistance Premium

Цена страховки в сутки: от 48 руб.

Страховая сумма: 50 тыс. евро.

Покрытие коронавируса: Включено в страховку.

Опции: В пакете страхования Премиум есть все стандартные опции, покрывающие расходы на медпомощь, а также дополнительные, которых нет в других страховках.

Данная программа является специально созданным страховым продуктом для сервиса Полис812. Поэтому таких условий страхования нет ни в одной другой страховке.

С Oxygen Premium клиент получает приоритетное обслуживание в платных клиниках, а также может проконсультироваться с врачами онлайн.

У Oxygen есть и недорогие программы, в которых будет меньше страховых рисков и сумма, предполагающая их покрытие. Но ассистанс тот же самый. Поэтому если ищите вариант подешевле, то можно выбрать одну из трех стандартных программ от Oxygen.

Плюсы: Главные достоинства страховых программ Oxygen – надежный ассистанс, который быстро обрабатывает заявки и предоставляет всю нужную информацию по клиникам и дальнейшим действиям.

В страховке ассистанс, который имеет филиал в Турции.

Отзывы о страховке:

СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ OXYGEN PREMIUM

3.АльфаСтрахование

Ассистанс: на выбор на нашем сайте три компании: САВИТАР Груп, CLASS Assistance, Global Voyager. Рекомендуем оформлять Альфа+САВИТАР.

Цена страховки в сутки: от 94 руб.

Страховая сумма: 30, 35, 40, 50 и 100 тыс. евро в зависимости от программы.

Покрытие коронавируса: Включено в страховку.

Опции: Самая дорогая страховка в Турцию от АльфаСтрахования включает 21 опцию. Полис покрывает обсервацию, потерю багажа, а также отмену поездки, которая обычно страхуется отдельно.

Плюсы: Если покупать страховку с ассистансом САВИТАР, то данная страховка будет по качеству на уровне Евроинс. В данном случае стоит сравнить, какие из опций вам будут нужнее и выбрать одну из программ.

У ассистанса имеется филиал в Турции, что очень важно для страховки.

Минусы: Для такого уровня страховки цена завышена, и лучше выбрать Евроинс или Oxygen. Но если рассматривать программы, где 13 и 16 опций, то это неплохой вариант за свою стоимость.

Отзывы о страховке:

СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

4.Русский Стандарт

Ассистанс: AP Companies

Цена страховки в сутки: 160 руб.

Страховая сумма: 35, 40, 40, 100 тыс. евро на выбор.

Покрытие коронавируса: Включено в страховку.

Опции: Программа представлена двумя пакетами страхования СМ-1 (16 рисков), СМ-2 (17 рисков). В страховку входят такие важные опции для отдыха, как алкоголь и несчастный случай. Как правило, страховки не выплачивают компенсацию, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. В данной страховке эта опция предусмотрена.

Также полис покрывает осложнения беременности до 31 недели.

Плюсы: В данной страховке нет франшизы.

Отзывы о страховке:

СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ РУССКИЙ СТАНДАРТ

5.Turkish Assistance

Ассистанс: Best Service Group

Цена страховки в сутки: 181 руб.

Страховая сумма: 50 тыс.

Покрытие коронавируса: Включено в страховку.

Опции: Страховка имеет большой пакет опций — 19 позиций. В полис включено страхование багажа (на 600 долларов), несчастный случай и гражданская ответственность. Страховка также покрывает аллергии и солнечные ожоги.

Плюсы: Полис с большим перечнем рисков и без франшизы. Главное преимущество — ассист компания находится в Турции, что гарантирует организацию быстрой и качественной помощи.

Минусы: Turkish Assistance — новый страховой продукт, поэтому пока минусов в работе не отмечено.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ Turkish Assistance

Где оформить страховку в Турцию

Вы можете оформить страховку на сайте страховщика, или воспользоваться услугами Страхового и Визового Центра «Полис812». Почему стоит оформить страховку на Полис812:

Онлайн расчет и оформление страховки занимает не более 15 минут.

Вы можете сравнить предложения сразу нескольких страховых компаний на одном сайте.

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Какую страховку в Турцию выбрать

Подведем итог, какая страховка для Турции является самой надежной? Каждую из представленных в рейтинге страховок можно смело оформлять в Турцию, потому что:

Все они покрывают коронавирус;

Каждая из них не имеет франшизы для Турции;

Все сервисные компании имеют филиалы в Турции.

Поэтому выбор будет зависеть только от предполагаемого бюджета на страхование, а также от количества и видов нужных вам опций.