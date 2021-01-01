Полис 812 - страховой и визовый центр №1 в России

Полис 812 - 11 лет работает в сфере страхования и визовой поддержки. Мы гарантируем низкую цену и высокое качество предоставляемых услуг. Наших клиентов около 300 000 по всей России. Сотрудничаем с ведущими страховыми компаниями.

На нашем сайте Вы можете оформить страховку для себя и близких, отправляясь в путешествие, для своего жилья, купленного в ипотеку, обезопасить своих работников, оформив для них ДМС, а также застраховать свой автомобиль, оформив КАСКО и ОСАГО

Оформить страховку на нашем сайте просто: выберите необходимый вид страхования, воспользуйтесь калькулятор расчета страховок. Он позволит вам сравнить все предложенные варианты и выбрать наиболее подходящую для вас программу страхования. Далее выберите оптимальный вариант страхования, введите данные для оформления и оплатите полис. Готово! Мы отправим его вам на e-mail.

На сайте ПОЛИСа можно оформить визы. Посещайте любые страны, легко оформляя онлайн-визы на сайте.

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