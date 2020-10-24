Банк ВТБ входит в пятерку лидеров по оказанию финансовых услуг россиянам. Данная компания выдает ипотечные кредиты. Если вы собираетесь оформлять ипотеку от банка ВТБ, то данная статья поможет вам разобраться в том, где выгоднее застраховать ипотеку от этого банка.

Что нужно страховать при ипотеке в ВТБ: квартира, жизнь?

При оформлении ипотеки в банке ВТБ у многих клиентов возникает вопрос: «Можно ли отказаться от покупки страховки?». По закону страхование жизни – это добровольное дело клиента. Банк не может заставить заемщика оформить страховку.

Тем не менее, банк заинтересован в том, чтобы страховка была оформлена. Так, годовой процент ипотеки зависит от наличия страховки жизни.

В данной ситуации клиент сомневается, что лучше выбрать – оформить страховку или платить повышенный процент. Ответим так, что выгоднее все-таки застраховаться, поскольку полис выйдет дешевле, чем увеличение ставки по кредиту. Также со страховкой можно будет получить выплаты в случае наступления инвалидности или смерти.

Страхование приобретаемого имущества (квартиры, дома) является обязательным по закону.

Условия страхования ипотеки при ВТБ в 2021 году Условия страхования ипотеки при ВТБ в 2021 году

— По требованию банка клиент должен застраховаться на сумму остатка займа, которая увеличена на 10%. — Нужно заключать договор страхования на весь срок ипотеки. При этом платить за страховку нужно один раз в год. — Если вы оформляете ипотеку в строящемся доме, то сначала нужно оформить только страховку жизни. После сдачи жилья оформляется страховка на квартиру. — Банк ВТБ обязует страховать жизнь и основного заемщика, и созаемщика. — Заемщик вправе самостоятельно выбирать страховую компанию для оформления страхования жизни и квартиры.

Что дает страхование жизни и квартиры при ипотеке в ВТБ

Обязательным условием ипотечного займа является страхование квартиры. Это предусмотрено для того, чтобы при наступлении страхового случая заемщик смог не потерять вложенные деньги.

Также в случае, если с квартирой что-то произойдет, клиент не будет тратить свои деньги на ремонт.

Добровольным является страхование жизни. Клиент сам решает страховать жизнь или нет. Если банк не повышает ставку при отсутствии данного полиса, то клиент может отказаться от него. Но всегда рекомендуется страховать и квартиру и жизнь.

Страхование жизни предполагает финансовую защиту клиента в случае его смерти или получения инвалидности, а также в том случае, если временно утрачена работоспособность.

Обратите внимание, что банк ВТБ снижает ставку по ипотеке для клиентов, оформивших страхование жизни.

Как сэкономить на страховании ипотеки ВТБ

Сразу отметим, что нет одной страховой компании, где всем клиентам было бы застраховаться одинаково дешево. В каждой компании свои тарифы. Именно поэтому не стоит выбирать компанию по рекомендациям от друзей или на форумах.

Удобнее всего воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета стоимости страховки и выбрать вариант, который подобран по вашим параметрам.

4 способа сэкономить на страховании ипотеки

1.Не оформлять страховку в самом банке. Наверняка при оформлении ипотеки вы столкнулись, или еще придется столкнуться с тем, что сотрудник ВТБ банка навязывает клиенту страховку от компании ВТБ Страхование. В некоторых случаях это не предложение застраховаться в ВТБ, а именно навязывание. Но в большинстве случаев страхование в банке дороже, чем у других страховщиков.

Некоторые клиенты соглашаются на такой вариант, поскольку попросту не знают, что имеют полное право застраховаться в любой другой компании, которая аккредитована для страхования ипотеки в ВТБ (далее в статье мы представим список данных компаний).

2.Основным заемщиком нужно сделать женщину. Тарифы для женщин зачастую значительно ниже, чем для мужчин. Об этом пункте лучше знать до оформления кредита.

3.Скидки при наличии других полисов от страховщика. Если вы доверяете какой-то определенной страховой компании, где у вас уже имеются другие действующие договоры (ОСАГО, КАСКО, страхование жизни или имущества и т.д), то вы можете рассчитывать на скидку для постоянных клиентов.

4.Переход в другую компанию. При продлении страховки по ипотеке вы можете перейти в другую страховую компанию. Некоторые страховщики за такой переход дают 10-15% скидки.

Список страховых компаний ВТБ по ипотеке

Данный список актуален на 19.01.2021. Проверить более свежую информацию по аккредитованным банкам можно на официальном сайте ВТБ.

Страхование ипотеки ВТБ в Ингосстрах

Есть несколько страховых с выгодными условиями для страхования ипотеки от ВТБ. Это компании: Росгосстрах, Ингосстрах, Ренессанс, ПАРИ.

Рассмотрим компанию, представленную на нашем сайте – Ингосстрах.

— Данная компания имеет стабильный рейтинг по оценке агентства Эксперт РА. Компания активно работает в ипотечном страховании. — Ингосстрах финансово надежная и платежеспособная компания. Ингосстрах работает в большинстве регионов страны, даже в небольших городах. — На данную компанию стоит обратить внимание, если основным заемщиком по ипотеке является мужчина, так как здесь более выгодные тарифы именно для них. — Эта компания имеет оптимальное соотношение цены и качества для страхования ипотеки ВТБ банка.