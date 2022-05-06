Как начать зарабатывать с помощью бесплатной онлайн платформы по оформлению разных видов страхования и получать моментальные выплаты? В статье расскажем об условиях и возможностях партнерской программы «ПОЛИСа».
Агрегатор страховок Полис812 — это сервис, на котором собраны предложения разных страховых компаний. На одном сайте можно сразу сравнить стоимость и оформить страховку онлайн.
Платформа страхования является одним из популярных способов заработка на удаленке. Для агента лучше работать через платформы, а не напрямую через страховые компании. На это есть есть несколько причин.
Для начала работы с нашим сервисом не потребуются финансовые вложения и много времени. Агенту нужно пройти регистрацию и получить доступ в личный кабинет. Принцип работы ПОЛИСа достаточно прост:
Большой выбор компаний и страховых продуктов. На нашем сайте представлены ведущие страховые компании. Также на Полис812 более 15 видов страховых продуктов, среди которых такие востребованные услуги как ипотечное страхование, туристическое, медицинское, ОСАГО и другие.
ПОЛИС предлагает своим партнерам самый высокий процент вознаграждения по сравнению с другими сервисами. 30 дней — срок, за который продажа будет засчитана партнеру и он получит свое вознаграждение.
Оплата за минусом КВ. Только наш сервис предоставляет возможность оплатить страховку за минусом своего заработка и получить всю сумму сразу. На других платформах ожидание занимает от 15 дней. Данная опция доступна только для ипотечного страхования.
При достижении высоких результатов в продажах даем промокоды на дополнительную скидку для ваших клиентов.
Мы клиентоориентированы и имеем самые низкие тарифы на страхование благодаря длительному сотрудничеству со страховыми компаниями.
ПОЛИС имеет эксклюзивные опции и продукты, которых нет на других сайтах: самые низкие цены на страхование ипотеки, выбор ассиста, Туристические страховки OXYGEN assist и OXYGEN Premium.
Нет рамок на количество продаж и время работы. Вы можете работать столько времени, сколько вам удобно.
Стать партнером по онлайн страхованию может любой желающий работать удаленно в данной сфере. Для работы не требуется иметь ИП. Зарегистрироваться в программе могут как физические, так и юридические лица.
Физическое лицо. Потенциальному агенту не нужно создавать ИП. Для старта работы достаточно регистрации как физ.лицо.
Юридическое лицо. Если у вас уже имеется ИП можно регистрироваться как юридическое лицо. Для юр.лиц вознаграждение в среднем выше на 7-10%.
Начать работу по нашей партнерской программе можно в несколько кликов:
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