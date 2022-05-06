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Как начать зарабатывать с помощью бесплатной онлайн платформы по оформлению разных видов страхования и получать моментальные выплаты? В статье расскажем об условиях и возможностях партнерской программы «ПОЛИСа».

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Что такое агрегатор страхования ПОЛИС

Агрегатор страховок Полис812 — это сервис, на котором собраны предложения разных страховых компаний. На одном сайте можно сразу сравнить стоимость и оформить страховку онлайн.

Платформа страхования является одним из популярных способов заработка на удаленке. Для агента лучше работать через платформы, а не напрямую через страховые компании. На это есть есть несколько причин.

ПОЛИС сотрудничает с большим количеством самых популярных страховых компаний. Агент сможет предложить клиенту большой выбор компаний и страховых программ, а значит шансы на продажу увеличиваются.

Наш сервис адаптирован под онлайн оформление страховок больше, чем страховые сайты, которые не так акцентированы на продажи через интернет (именно поэтому сотрудничают с агрегаторами).

ПОЛИС предоставляет бесплатные инструменты для работы — виджеты, ссылки, рекламные баннеры. При сотрудничестве со страховой придется создавать инструменты самостоятельно.

Агенту не нужно работать с бумажными бланками и сдавать отчеты. Также не требуются чеки и кассовый аппарат.

С ПОЛИСом можно начать работать после простой регистрации и зарабатывать сразу (моментальные выплаты).

Как работает сервис ПОЛИС

Для начала работы с нашим сервисом не потребуются финансовые вложения и много времени. Агенту нужно пройти регистрацию и получить доступ в личный кабинет. Принцип работы ПОЛИСа достаточно прост:

Необходимо заполнить форму для регистрации страхового агента. Статус регистрации может быть: ИП, самозанятый или физическое лицо.

После регистрации вы получите доступ в личный кабинет с инструментами для работы. Также в кабинете будет отражена статистика продаж.

На своем сайте вы размещаете рекламные баннеры и онлайн-калькуляторы для расчета стоимости страховок. Все инструменты легко настраиваются под дизайн сайта и без помощи программиста.

Благодаря онлайн-страхованию вы можете продавать страховки в любые регионы страны. После оформления страховки вы автоматически получаете свой процент от продажи.

Чем ПОЛИС отличается от других платформ

Большой выбор компаний и страховых продуктов. На нашем сайте представлены ведущие страховые компании. Также на Полис812 более 15 видов страховых продуктов, среди которых такие востребованные услуги как ипотечное страхование, туристическое, медицинское, ОСАГО и другие.

ПОЛИС предлагает своим партнерам самый высокий процент вознаграждения по сравнению с другими сервисами. 30 дней — срок, за который продажа будет засчитана партнеру и он получит свое вознаграждение.

Оплата за минусом КВ. Только наш сервис предоставляет возможность оплатить страховку за минусом своего заработка и получить всю сумму сразу. На других платформах ожидание занимает от 15 дней. Данная опция доступна только для ипотечного страхования.

При достижении высоких результатов в продажах даем промокоды на дополнительную скидку для ваших клиентов.

Мы клиентоориентированы и имеем самые низкие тарифы на страхование благодаря длительному сотрудничеству со страховыми компаниями.

ПОЛИС имеет эксклюзивные опции и продукты, которых нет на других сайтах: самые низкие цены на страхование ипотеки, выбор ассиста, Туристические страховки OXYGEN assist и OXYGEN Premium.

Нет рамок на количество продаж и время работы. Вы можете работать столько времени, сколько вам удобно.

Кто может сотрудничать с нашим сервисом

Стать партнером по онлайн страхованию может любой желающий работать удаленно в данной сфере. Для работы не требуется иметь ИП. Зарегистрироваться в программе могут как физические, так и юридические лица.

Физическое лицо. Потенциальному агенту не нужно создавать ИП. Для старта работы достаточно регистрации как физ.лицо.

Юридическое лицо. Если у вас уже имеется ИП можно регистрироваться как юридическое лицо. Для юр.лиц вознаграждение в среднем выше на 7-10%.

Как зарегистрироваться на ПОЛИСе

Начать работу по нашей партнерской программе можно в несколько кликов:

Заполните простую форму регистрации. Из документов потребуется паспорт, СНИЛС, ИНН.

Получите доступ в личный кабинет. Здесь вы сможете ознакомиться с процентами от продаж по каждому виду страхования.

Все готово для старта продаж через онлайн-сервис ПОЛИС. Вы можете продавать страховки и получать вознаграждение до 40%.

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