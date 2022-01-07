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При оформлении ипотеки Сбербанк обязательно требует застраховать недвижимость и жизнь заемщика. Сделать это необходимо в аккредитованной банком компании, причем списки для каждого из видов страхования отличаются. В каких компаниях можно страховать ипотеку Сбербанка в 2022 году, и где страховка дешевле, расскажем далее.

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Компании для страхования имущества (квартиры) ипотеки Сбербанка 2022

Список страховых компаний взят с официального сайта Сбербанка и актуален на ноябрь 2022 года.

Сбербанк Страхование

Абсолют Страхование

АльфаСтрахование

Альянс

АМТ Страхование

АСКО-Центр

Астро-Волга

АК БАРС СТРАХОВАНИЕ

ВСК

Зетта Страхование

Ингосстрах НСГ

Группа Ренессанс Страхование

СК «ПАРИ

РЕСО-Гарантия

Росгосстрах

РСХБ-Страхование

Совкомбанк страхование

СОГАЗ

Тинькофф Страхование

ЭНЕРГОГАРАНТ

Югория

Компании для страхования жизни при ипотеке в Сбербанке 2022

Список страховых компаний взят с официального сайта Сбербанка и актуален на ноябрь 2022 года.

Абсолют Страхование

АльфаСтрахование

Альянс

АМТ Страхование

АСКО-Центр

Астро-Волга

Ак Барс Страхование

ВСК

Зетта Страхование

Ингосстрах

Ренессанс Страхование ПАРИ

РЕСО-Гарантия

Росгосстрах

Сбербанк Страхование

РСХБ-Страхование

Совкомбанк страхование

СОГАЗ

Тинькофф Страхование

ЭНЕРГОГАРАНТ

Югория

Онлайн калькулятор страхования ипотеки

Рассчитать стоимость страхования залогового имущества (квартира/дом), а также жизни заемщика (либо комплексного полиса квартира+жизнь) вы можете с помощью формы ниже.







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Можно ли страховать ипотеку Сбербанка в фирме, которой нет в списке

Заемщиков волнует вопрос: можно ли страховать ипотеку не у партнера Сбербанка, а в другой компании, где тарифы будут ниже?

Согласно законодательству кредитная организация, которая выдает ипотеку, имеет право создавать списки партнеров для страхования. В первую очередь банку важно, чтобы страховка была надежной, поэтому он рассматривает только проверенных партнеров.

Если клиенту разрешить страховаться в любой компании, то он выберет самый дешевый, а значит бесполезный полис. Страхование ипотеки важно как для банка, так и для заемщика. Не стоит подходить к выбору компании, ориентируясь на низкую цену.

Как выбрать надежную компанию

Сбербанк дает аккредитацию партнерам только при соответствии всем необходим критериям. Таких показателей порядка 15 и если страховая им не соответствует, то исключается из перечня.

Поэтому каждая из компаний обладает всеми необходимыми критериями финансовой надежности.

Тем не менее, существует народный и экспертный рейтинги, в которых порядка 5-10 лидеров компаний, где чаще всего оформляют страхование ипотеки.

Актуальный список аккредитованных страховщиков размещен на официальном сайте Сбербанка.

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Как оформить страховку

Купить ипотечную страховку можно онлайн на Полис812.

Рассчитайте стоимость страхования и выберите самую выгодную программу.

Заполните форму для страхового договора и оплатите услугу.

Документ придет на электронную почту. Сбербанк принимает страховки, оформленные на Полис812. Вы можете отправить электронный вариант полиса с помощью сервиса Дом.Клик.

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